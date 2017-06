A fürdőváros helyi tanácsának tegnapi ülésén jóváhagyták Gyerő József polgármester indítványát, mely szerint a Leader Program finanszírozási lehetőségeit kihasználva vásárolnának három hóágyút a sípályára. Most van megfelelő pályázati kiírás, a lehetőséget ki kell használni, és uniós pénzeket lehívni a befektetéshez. A hóágyúk vásárlása a kovásznai turizmus szempontjából is jó lesz, hiszen jobb havas körülményeket lehet majd biztosítani a sízéshez, ez nagyobb forgalomhoz vezethet, melyből a város, a helybéliek többféle hasznot is húzhatnak – érvelt a polgármester.

A tervezett befektetés áfa nélküli értéke hozzávetőlegesen 81 ezer euró lenne, ebből a vissza nem térítendő támogatás 60 500 euró, amihez a város tízszázalékos önrésszel járul hozzá, továbbá költségvetéséből felvállalja az el nem számolható kiadások fedezését. Ha megvalósul a befektetés, a helyi hatóságok legalább öt évig vállalják a karbantartást.

A tegnapi ülésen dr. Fülöp Csaba felvetette, jobb lenne több síkon eszközölni a befektetést, például lehetne két hóágyút és egy, a működésükhöz szükséges nagy teljesítményű szivattyút vásárolni. Gyerő válaszában elmondta: egy nagyobb teljesítményű szivattyú számára nem elégséges a sípálya villanyellátása, így következő lépésben bővítenék a víz- és elektromosenergia-ellátást, de akár újabb hóágyúk vásárlása is szóba jöhet. Dr. Tozloveanu Mihai sízőktől kapott visszajelzéseket osztott meg a tanáccsal. Sokan értékelik az alacsony díjakat, jónak tartják a pályát is, viszont egyes részeken gondot okoznak a kövek. Két hóágyút épp azokra a részekre – a meredekebb szakaszon – szerelnének, ahol gond van a kövekkel, így a vastagabb hóréteg megoldaná a problémát. A gyep sűrűségét is növelni szeretnék, fűmagot szórtak el. A sízőkkel együtt évente kőszedési akciót szerveznek, minden téren próbálnak tenni, hogy megszűnjenek a köves problémák – vázolta válaszában Gyerő. Molnár János felvetette: azon is érdemes lenne gondolkodni, hogy a nyári időszakban is funkcionalitása legyen a sípályának.