„A biztos pont” lesz a 28. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) jelmondata, amelyen a részt vevő meghívottak egyebek mellett Kelet-Közép-Európáról, mint biztos pontról fognak előadást tartani és véleményt cserélni – jelentették be tegnap Kolozsváron a szervezők.

A tusnádfürdői rendezvényre július 18. és 23. között kerül sor. Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke, a szabadegyetem politikai programfelelőse elmondta: Orbán Viktor miniszterelnök idén is megtartja szombat délelőtti előadását. Pénteken a Kárpát-medencei magyar politikai pártok elnökei találkoznak egymással. Számos magyar kormányzati politikust is meghívtak, és román értelmiségiek is jönnek, akik egyebek mellett Trianon közelgő századik évfordulójáról fognak beszélni.