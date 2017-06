Az ukrán hadsereg ötszáz kárpátaljai tartalékosának bevonásával kezdődött tíznapos területvédelmi hadgyakorlat tegnap az Ungvár melletti lőtéren. A manőverekben a helyi államigazgatási és önkormányzati szervek több mint száz tartalékos állományú tisztségviselője is részt vesz.

A hadgyakorlat félezer résztvevője tíz napon át műszaki és harcászati kiképzésben részesül, gyakorolja a sebesülteknek nyújtandó elsősegély fogásait, az aknák elleni védekezést és az éleslövészetet.

A hadgyakorlatot a kelet-ukrajnai harcokban kitűnt mun­kácsi hegyivadász dandár harcedzett tisztjei irányítják. A gyakorlatra 20 és 60 év közötti tartalékosokat hívtak be állásuk és fizetésük megtartása mellett, a résztvevőket sátrakban szállásolják el. A hadgyakorlatra most első alkalommal az államigazgatási és helyi önkormányzati szervek több mint száz tartalékos állományú tisztségviselőjét hívták be.