Gilbert Guillaume, a bírói testület elnöke közölte, a Pirani-öböl jelentős részének szlovén fennhatóság alá kell tartoznia, más vitatott területeket viszont Horvátországnak ítéltek, például a Szamobori-hegység Sveta Gera nevű csúcsát. Az ítélet értelmében egy 2,5 tengeri mérföld szélességű, 10 tengeri mérföld hosszú­ságú folyosót kell létrehozni a horvát területi vizeken keresztül, amellyel akadálytalan csatlakozást biztosítanak a szlovén partok és a nyílt tenger között. A tervezett folyosón a polgári, illetve a katonai hajók és repülőgépek ugyanolyan jogokat élveznének, mint a nemzetközi vizeken, függetlenül attól, hogy melyik országból érkeztek.

Szlovénia és Horvátország között 1991-ben – miután a két ország kivált Jugoszláviából – tört ki határvita, amely egyebek mellett a Pirani-öböl felügyeletét is magában foglalja. A problémát az okozza, hogy a szlovének csak horvát területi vizeken keresztül tudnak kihajózni az Adriai-tengerre, ezért a határvonal számukra kedvező módosítását kérték. A horvát fél szerint viszont a határt az öböl felezővonalánál kell meghúzni, és így a szlovéneknek továbbra is horvát vizeken kell áthajózniuk, hogy az öbölből kijussanak a nemzetközi vizekre.

A két ország 2009-ben fordult a nemzetközi bírói fórumhoz, Zágráb azonban 2015-ben egyoldalúan visszalépett a döntőbírósági rendezéstől, mondván, hogy Ljubljana megszegte az előírásokat azzal, hogy kiszivárgott hírek szerint lobbizott a határvonal módosításáért, és így a 19 négyzetkilométeres öböl kétharmadának megszerzéséért.

Miro Cerar szlovén kormányfő tegnap üdvözölte, hogy a hágai nemzetközi döntőbíróság Szlovénia javára döntött. Elmondta: a bíróság döntése végleges és jogilag kötelező érvényű Horvátországra és Szlovéniára nézve is. Kiemelte, hogy Szlovénia számára ez történelmi pillanat, mindazonáltal hozzátette: megtesz mindent annak érdekében, hogy a két ország tiszteletben tartsa a nemzetközi testület döntését, még akkor is, ha Szlovénia elvárásai nem valósultak meg maradéktalanul. Szlovénia nem tesz semmi olyat, ami ronthatna a két ország és állampolgáraik viszonyán – tette hozzá.

Horvátország nem tekinti kötelező érvényűnek a hágai nemzetközi bíróság Szlovénia javára hozott döntését – jelentette ki Andrej Plenkovic horvát kormányfő tegnapi rendkívüli sajtótájékoztatóján. Mint mondta, a horvát parlament 23 hónappal ezelőtt egyhangúlag döntött arról, hogy kihátrál a horvát–szlovén határvita döntőbírósági rendezéséből, miután kiszivárgott: Ljubljana feltehetően lobbizott a bíróságon, hogy megszerezze a Pirani-öböl kétharmadát. Továbbra is készek vagyunk a párbeszédre Szlovéniával – mondta. Plenkovic reményét fejezte ki, hogy Szlovénia nem tervez egyoldalú lépéseket tenni az ügyben. Mindazonáltal úgy vélte: más országoknak és a nemzetközi közösségnek át kell engednie a probléma megoldását Horvátországnak és Szlovéniának, hogy kétoldalú tárgyalásokkal rendezzék a határvitát. Plenkovic arra kérte a horvát politikai pártokat, intézményeket és a politikai színtéren részt vevőket, hogy továbbra is maradjanak egységesek egy ilyen jelentős és az ország integritása szempontjából fontos kérdésben. Horvátországnak megvannak az eszközei, hogy megvédje saját területét – húzta alá végezetül.