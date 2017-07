Öt korosztályban – 2003–2004, 2005–2006, 2007, 2008–2009 és 2010–2011 – tették próbára magukat nyolc klub – Sepsi OSK, Sepsiszentgyörgyi Jövő, Sepsiszentgyörgyi Futsal Spicom, Bodzafordulói Atletico Steaua, Kovásznai Sport For All, Barót, Kézdivásárhelyi SE Futsal és Siki Foci – kis labdarúgói. Minden korosztályban díjazták a legjobb játékost, a gólkirályt és a legjobb kapust. Az eseményt Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala támogatta.

Eredmények: * 2003–2004: 1. Sepsi OSK, 2. Jövő, 3. Futsal Spicom (legjobb játékos: Deák Csanád, gólkirály: Papp Gergő – 6 gól, legjobb kapus: Gecse Szabolcs) * 2005–2006: 1. Barót, 2. Jövő, 3. Sepsi OSK, 4. Bodzaforduló (legjobb játékos: Karácsony Gellért, gólkirály: Orbán Balázs – 6 gól, legjobb kapus: Cezar Bociocor) * 2007: 1. KSE, 2. Bodzaforduló, 3. Siki Foci, 4. Futsal Spicom (legjobb játékos: Fekete Márk, gólkirály: Gergely Alpár és Varga Máté – 6 gól, legjobb kapus: Kala Örs) * 2008–2009: 1. Sepsi OSK, 2. Bodzaforduló, 3. Sport For All, 4. Barót (legjobb játékos: Szabó Máté Patrik, gólkirály: Bathzula Hunor – 10 gól, legjobb kapus: Szász Veres Máté) * 2010–2011: 1. Jövő, 2. Bodzaforduló, 3. Barót (legjobb játékos: Matei Vrabie, gólkirály: David Vlădărean – 5 gól, legjobb kapus: Bocz Dávid). (miska)