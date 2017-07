A Fradi egyértelműen jobban játszott, mint lett ellenfele, a mérkőzés legjobbja, Varga Roland révén a mérkőzés első negyedórájában még a vezetést is megszerezte Moutari bal oldali beadását követően. A második félidőben a csereként beálló Bőle Lukács szinte az első labdaérintéséből gól­passzt adott a jobb szélről, amire ezúttal is Varga csapott le, majd hat méterről a hálóba lőtt.

A Videoton FC nem a legjobban futballozott Felcsúton máltai ellenfele ellen, viszont kapott gól nélkül hozta a hazai mérkőzést. A gól nélküli első félidőt követően, a második játékrészben Marko Šćepović elhibázott egy büntetőrúgást, viszont néhány perccel később megszerezte csapata első gólját, majd a mérkőzés hajrájában Danko Lazović kettőre növelte a hazaiak előnyét.

A Vasas a találkozó 18. percében hátrányba került, viszont szünetig sikerült megfordítaniuk az eredményt Jevhen Pavlov két góljával. A második félidőben Kulcsár Tamás 3–1-re növelte a magyarok előnyét, akik a mérkőzés utolsó öt percében összeomlottak, a házigazdák pedig háromszor is eredményesek voltak, így 4–3-ra nyertek. A visszavágókat július 6-án játsszák.

Eredmények: Ferencváros–Jelgava 2–0 (gólszerző: Varga R. 11., 69.), Videoton FC–Balzan 2–0 (gólszerzők: Šćepović 79., Lazo­vić 90+4.), Beitar Jeruzsálem–Vasas 4–3 (gólszerzők: Georginho 18., Benajun 88., Vered 90+1., Sabo 90+2., illetve Pavlov 35., 43., Kulcsár T. 52.). (miska)