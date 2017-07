Anna Maria Popa, a színház igazgatónője, Andreea Chiricescu, a színház művészeti tanácsadója, valamint Cătălin Lazăr, a Kovászna Megyei Ifjúsági és Sportigazgatóság képviselője beszélt a tervezett rendezvények céljáról, lebonyolításuk körülményeiről, majd a színház általános műsorpolitikájáról, a fiatalok nevelésének fontosságáról is szó esett.

A D-Butan-T Fesztivált, amelynek célja a kezdő színházi alkotók felkarolása, október 30.–november 4. között szervezik meg, és a fiatal rendezőkre fókuszál, akiknek továbbképzési lehetőséget biztosít a színház a fesztivál zsűrijébe meghívott szakemberek műhelyfoglalkozásai által, az első helyezett idén is együttműködési lehetőséget nyer a szervező teátrummal. A Spraiț Egyesülettel és a Kovászna Megyei Ifjúsági és Sportigazgatósággal partnerségben szervezendő fesztivál egyik legfontosabb célja becsalogatni és hosszú távon is színházlátogatóvá nevelni a fiatalokat, ezért főként nekik szóló előadásokat válogatnak be a programba, a helyek felét a 14–20 év közöttieknek tartják fenn.

A Rá, az oroszlán című első eredeti román off broadway musicalt szeptember 20.–november 12. között tíz városban mutatják be az országban, többnyire olyan településeken, ahol a közönségnek kevesebb hozzáférése van zenés előadásokhoz, és ezeken a vendégjátékokon is fenntartják a helyek felét a 14–35 év közötti fiatalok számára. Örömmel jegyezték meg, hogy néhány városban már beteltek a helyek a meghirdetett vendégjátékra.

A fesztivált 70 ezer lejjel, a turnét 40 ezer lejnél valamivel több pénzzel támogatja a Nemzeti Kulturális Alap, és mindkét rendezvény során minden előadás ingyenes lesz a közönség számára. A fesztivál partnerei közül a Művész mozit és a Litera Könyvkiadót emelte ki az igazgatónő: a mozi termei felajánlásával és fiatal filmrendezők alkotásai vetítésével, a kiadó díjakkal és mobil könyvesbolttal járul hozzá a rendezvény sikeréhez. A korábbi kiadáshoz hasonlóan a kávéért verssel, a borért pedig énekkel fizethetnek a résztvevők. A szervezők hosszú távú tervei között az is szerepel, hogy nemzetközivé tegyék a fesztivált.