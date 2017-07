Kél Budáról Laczfi Endre,

Veszi útját Nagy-Váradnak:

Kölestermő Kunság földén

Jó csatlósi áthaladnak;

Várad kövecses utcáin

Lovuk acél körme csattog,

Messze fénylik a sok fegyver,

Messze döng a föld alattok.



Hallja László a templomban,

Körösvíznek partja mellett;

Visszatér szemébe a fény,

Kebelébe a lehelet;

Koporsója kőfedelét

Nyomja szinte három század:

Ideje már egy kevéssé

Szellőztetni a szűk házat.



Köti kardját tűszöjére,

S fogja a nagy csatabárdot,

Mellyel egykor napkeleten

A pogánynak annyit ártott;

Félrebillent koronáját

Halántékin igazítja;

– Éjféltájban lehetett már –,

A vasajtót feltaszítja.



És megindul, ki a térre,

És irányát vészi jobbra,

Hol magasan felsötétlik

Ércbül öntött lovagszobra;

Távolról megérzi a mén,

Tombol, nyerít, úgy köszönti:

Megrázkódik a nagy ércló

S érclovagját földre dönti.



Harci vágytól féke habzik,

Kapál, nyihog, lángot fúvall;

László a nyeregbe zörren

S jelt ad éles sarkantyúval;

Messze a magas talapról,

A kőlábról messze szöktet;

Hegyen-völgyön viszi a ló

A már rég elköltözöttet.



Egy ugrás a Kálvária

És kilenc a Királyhágó;

Hallja körme csattogását

A vad székely és a csángó:

Ám a lovat és lovagját

Élő ember nem láthatja;

Csudálatos! de csudákat

Szül az Isten akaratja.



Három teljes álló napig

Vívott a pogánnyal Laczfi;

Nem hiányzott a székely szív,

De kevés a székely harcfi,

Míg a tatár – több mint polyva,

Vagy mint a puszták fövénye –

Sivalkodik, nyilát szórja,

Besötétül a nap fénye.



Már a székely alig győzi,

Már veszélyben a nagy zászló;

De fölharsog a kiáltás:

„Uram Isten és Szent László!”

Mint oroszlán, ví a székely,

Megszorítva, nem megtörve...

Most a bércen, láthatatlan,

Csattog a nagy ércló körme.



„Ide, ide, jó vitézek!”

Gyüjti népét Laczfi Endre;

Hát egyszer csak vad futással

Bomlik a pogányság rende;

Nagy tolongásnak miatta

Szinte már a föld is rendül;

Sok megállván, mint egy bálvány,

Leragad a félelemtül.



Sokat elüt gyors futtában

A repülő kurta csákány;

Sok ki sem mozdul helyéből,

Maga rab lesz, lova zsákmány.

Foglyul esett a vezér is

Atlamos, de gyalázatja

(Nehéz sebben vére elfoly)

Életét meg nem válthatja.



Fel, Budára, Laczfi Endre

Számos hadifoglyot indít;

Annyi zászló – annyi préda

Ritka helyen esik, mint itt.

Rabkötélen a tatárság

Félelemtül még mind reszket,

És vezeklik és ohajtja

Fölvenni a szent keresztet.



Hogy elértek Nagy-Váraddá,

– Vala épen László napja –

Keresztvízre áll a vad faj,

Laczfi lévén keresztapja.

Összegyűl a tenger néző,

Hinni a csodába, melyet

Egy elaggott, sírba hajlott

Ősz tatárnak nyelve hirdet:



Nem a székely, nem is Laczfi,

Kit Isten soká megtartson,

Hanem az a: László! László!

Az győzött le minket harcon;

A hívásra ő jelent meg,

Vállal magasb mindeneknél,

Sem azelőtt, sem azóta

Nem láttuk azt a seregnél.



Nagy lovon ült a nagy férfi,

Arca rettentő felséges;

Korona volt a fejében,

Sáraranyból, kővel ékes;

Jobb kezében, mint a villám,

Forgolódott csatabárdja:

Nincs halandó, földi gyarló

Féreg, aki azt bevárja.



Mert nem volt az földi ember,

Egy azokból, kik most élnek,

Feje fölött szűz alakja

Látszott ékes nőszemélynek;

Koronája napsugárból,

Oly tündöklő, oly világos -

Monda a nép: az Szent László

És a Szűz, a Boldogságos.



S az öreg tatár beszédét,

Noha kétség nincs felőle,

Bizonyítá a templomnak

Egy nem szavajátszó őre:

Hogy három nap a sírboltban

Lászlót hiába kereste;

Negyed napra, átizzadva

Találtatott boldog teste.