Orbán Viktor üdvözölte a török alkotmányos változásokat, mert – érvelése szerint – bár ez török belügy, ezek növelik Törökország képességét, hogy meg tudja védeni Európát és segítségére legyen Magyarországnak is. Kifejtette: Magyarország Törökországot a NATO megbecsült tagjának látja, meghatározó tényezőnek, amely kulcsfontosságú szövetségese Európának, és amely nélkül „a modern kor két nagy bajával” – a terrorizmussal és a nemzetközi migrációval – szembeni fellépésben nem lehetünk sikeresek. A miniszterelnök megköszönte Törökország erőfeszítéseit e két ügyben, és azt mondta, Törökországnak tisztelet jár, mert megvédte Magyarországot, és védi egész Európa jövőjét. Jó lenne, ha ezzel mindenki tisztában lenne Európában – jegyezte meg. Orbán Viktor úgy látja, a közös kulturális emlékek ápolása közelebb hozhatja a fiatal generációkat egymáshoz. Emellett közös oktatási intézményeket: egyetemet, gimnáziumot hoznának létre – fűzte hozzá.

Binali Yildirim török miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a magyar és a török népet régi barátság köti össze, és bár a politikai kapcsolatok jók, a kereskedelmi együttműködést még fejleszteni kellene. Kiemelte: bár Magyarországnak és Törökországnak nincs közös határa, szomszédként tekintenek Magyarországra, ugyanis Isztambulból Budapest másfél óra alatt elérhető, ami olyan előny, amelyet érdemes kihasználni. Európa szívéhez Magyarországon keresztül vezet út, Törökország pedig Európa és Ázsia határán fekszik – tette hozzá.

Magyarország kitart a barátai mellett, és Törökország oldalán áll – mondta Orbán Viktor a magyar–török üzleti fórumon. Kiemelte: Magyarország kiállása Törökország mellett nem egyszeri eset, hanem annak a stratégiának a következménye, hogy Magyarországnak – konzervatív országként – az emberi értékek számítanak. Fontos az üzlet, a pénz, de a legfontosabb az, hogy az embernek legyenek barátai – mondta. Hozzáfűzte: ebből kötelezettségek is fakadnak, és Magyarország kitart a barátai mellett, még ha kényelmetlen is.

Törökország Európa szélén helyezkedik el, védi Európa belsejét, és ha nem tenné a kötelességét, Európát már elárasztotta volna sok millió bevándorló, akikkel nem tudnának mit kezdeni – hangsúlyozta. Úgy látja, ezért Törökországnak tisztelet jár, és ezt mindig meg is adjuk neki.

Orbán Viktor megkoszorúzta az Atatürk-síremléket, találkozott Recep Tayyip Erdogan elnökkel, majd Iszmail Kahraman házelnökkel.