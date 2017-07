„A szövetség továbbra is kitart az iskolalapítás mellett. Az elmúlt hét hónapban számtalan próbálkozás volt arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi iskola jogi helyzete tisztázódjon, hogy a tanintézmény önállóan folytathassa működését, azonban ezek a próbálkozások sikertelennek bizonyultak” – áll a közleményben. Az RMDSZ-frakció szerint a marosvásárhelyi magyar közösség igénye és akarata egyértelmű, szükség van egy római katolikus felekezetű iskolára. A 2017–2018-as tanévben az lenne a legjobb megoldás, ha a Bolyai Farkas Elméleti Líceum fiókintézményeként működhetne, és az RMDSZ csak akkor szavazza meg az iskolahálózatra vonatkozó határozattervezet a tanácsban, ha ez a megoldás szerepel az előterjesztett dokumentumban. A katolikus iskolának a Bolyaihoz való csatolása azonban Király András volt kisebbségi oktatási államtitkár szerint nem lehetséges, ezt Mátéfi István, a Bolyai igazgatója is így gondolja. (Transindex)

HÁROM NAPIG ÉGETT. Pénteken sikerült eloltani azt a tüzet, ami kedd este hét óra tájban ütött ki Baloteşti-en. A Bukarest–Ilfov katasztrófavédelmi felügyelőség közlése szerint mintegy tízezer négyzetméternyi területen csaptak fel a lángok, olyan raktárakban, amelyeknek nem volt tűzvédelmi engedélyük, emiatt az azokat működtető céget 2016 óta már kétszer is megbírságolták. A csarnokok leégésével több száz ember maradt munkahely nélkül. (ziare.com)

KŐBŐL FAKASZTOTT PÉNZT AZ ADÓHATÓSÁG. Homok- és kavics kitermelésével, illetve betongyártással foglalkozó cégeket bírságolt meg az adóhatóság, összesen több mint 900 ezer lej értékben. Főként azt vizsgálták, hogy a cégek adóznak-e a nyereségük után, a törvény által előírt körülmények között foglalkoztatják-e alkalmazottaikat, hogyan vezetik be a könyvelésbe a nyersanyagot, megnézték a termeléssel kapcsolatos iratokat, azonosították az ügyfeleket. A háromnapos vizsgálat során 237 céghez látogattak el az adóellenőrök. A bírságokon kívül 42 ezer lej értékű árut is lefoglaltak, és 3 vállalat tevékenységét részben, 15 cégét egészében felfüggesztették. (Mediafax)