Első-, másod- és harmadfokú figyelmeztetést is kiadott az országos meteorológiai szolgálat mára. Erdély egy részén sárga, a Székelyföldön narancsszínű, a Kárpátokon kívül pedig harmadfokú, vörös riasztást rendeltek el.



Az országos útügyi hatóság a hőség miatt korlátozásokat rendelt el: ma 10 és 21 óra között 27 megyében nem közlekedhetnek a 7,5 tonnásnál nagyobb teherautók. A várható hőmérséklet a sárga jelzésű megyékben 33–36 Celsius-fok lehet, a vörös riasztás alatt álló déli és keleti országrészben pedig 44 fokra is felmehet árnyékban; a napon akár tíz fokkal is többet mérhetnek. Szombat délutántól az ország északi, középső és északkeleti részeiben, illetve a hegyvidékeken helyenként zivatar, heves esőzés, akár jégeső is kialakulhat. A rendőrség figyelmeztetése szerint több baleset történik a kánikula, mint a fagy és a hóviharok miatt.