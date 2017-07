Jegyet többen javítottak, ez a három tantárgy összesített eredményében is jelentős javulást jelent, nem feltétlenül azt, hogy átlépték az ötös küszöböt, de ami azt jelenti, nagyobb eséllyel jutnak be az érintettek az óhajtott osztályba. A fellebbezés keveseknek hozott igazi átütést, felvételi médiájukat kevesen tudták az ötös szint fölé emelni dolgozataik újrajavítása után. Ez nem jelent nagyon nagy hátrányt, hisz minden nyolcadikos végzősnek, sőt, korábbi évek általános iskolai végzőseinek is van helye a középiskolai és a szakiskolai osztályokban. Az igazi verseny ott van, ahol túljelentkezés mutatkozik. Minden esetben a 80 százalékot kitevő záróvizsga eredménye a döntő, az V–VIII. osztályos általános csupán 20 százalékban befolyásolja a felvételi médiát, túljelentkezés esetén az iskola dönthet sajátos elbírálási feltételekről is.