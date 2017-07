Pár hete még szentnek és sérthetetlennek nevezte Liviu Dragnea télen összetákolt programjukat, és állítólag éppen be nem tartása miatt menesztette az előző kormányt. Sikerült megszabadulnia Sorin Grindeanutól, ám az új, az előbbinél is szörnyebb kormány beiktatását megelőző éjszaka új program is született, amelyet még hű szövetségeseinek sem mutatott be. Csütörtök délben, amint megjelentek az első részletek, kitört a pánik a pénzpiacon, drasztikusan esett a tőzsde, gyengült a lej. Az általános zűrzavarra rátett egy lapáttal a frissen felkent pénzügyminiszter is, aki elszólta magát a második nyugdíjpillér államosításáról. Hiába visszakozott utólag, már nemcsak a gyanú magját, de jól kifejlett palántáját sikerült elültetnie.

Liviu Dragneaéknak is szembesülniük kellett a ténnyel, hogy nincs fedezete ígéreteiknek, bevételek növelése nélkül nem lehet csak adni, osztogatni. Megoldást kellett találniuk, így néhány nagy „szakemberük” összeeszkábálta az új programot, amelyet nemcsak politikai ellenfeleik, de egyre több gazdasági elemző is neokommunistának nevez. Alapvető változásokat terveznek rendkívül rövid idő alatt, hatástanulmányok, konzultációk nélkül. Tiltakoznak a vállalkozói szövetségek, próbálnak rámutatni abszurditásaira, hátulütőire, de nincs, ki meghallja vészjelzéseiket.

Úgy tűnik, igazuk volt azoknak, akik szerint Klaus Iohannis nem az ország stabilitása miatt adott zöld utat a szociáldemokraták kormányátalakításának, önző politikai érdekek vezérelték, mikor engedte, folytassák ámokfutásukat. Ezt bizonyította a beiktatást követő beszéde is: mint szigorú tanító bácsi a megszeppent nebulókat, úgy hordta le az egybegyűlt pártelnököket, minisztereket. Képtelenek kormányozni, válságba sodorták az országot, a beígért adócsökkentések helyett új illetékeket vetnek ki, mindennek már köze nincs ahhoz, amire felhatalmazást kaptak a választóktól – dörögte az államfő. Egyértelmű, Iohannis arra alapoz, minél jobban elszúrja az SZDP, annál nagyobb esélye van elnyerni egy újabb elnöki mandátumot, és végre ismét feljöhet pártja, a liberálisok csillaga. Nem nagyon érdekli, hová sodorják mindeközben a szociáldemokraták az országot, mi lesz az ára e hatalmi harcnak.

Szakértők számításai szerint a mesterségesen kirobbantott kormányválság kétmilliárd eurójába került Romániának. Mekkora lesz Dragneaék kísérletezgetéseinek végösszege? És vajon ki fizeti majd a számlát?