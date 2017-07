A községvezető előterjesztésében elmondta: a polgármesteri hivatal által elkészíttetett terv szerint a lelátó 150 férőhelyes lesz, fémszerkezetből készül, fém tetővel. A terv szerint a befektetés teljes értéke áfával 63 600 euró. 45 500 euró a pályázaton keresztül lesz elszámolható, a község önrésze közel 18 ezer. A munkálatok végén az áfa visszaigényelhető, az önrészhez szükséges összeget már korábban elkülönítették a költségvetésben – jegyezte meg Kocsis. Ha minden rendben megy, elfogadják a pályázati dokumentációt, és a finanszírozási szerződés is elkészül, egy év alatt kell megépülnie a lelátónak. Az eljárás hosszadalmas, de akár ősszel meg is kezdhetik a munkát.

A polgármester hangsúlyozta: dinamikusan fejlődik a kommandói foci, négy év pangás után az előző szezont előkelő helyen zárta a csapat. Az együttes főtámogatója az OTP Bank, tőlük már kaptak is háromezer euró hozzájárulást. A megyei tanácshoz benyújtott pályázattal kétezer lejes támogatást nyertek, az őszi idényben való induláshoz szükséges anyagiak előteremtésében a községháza is részt vállal.