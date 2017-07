Az erre vonatkozó határozatot már márciusban elfogadta a helyi tanács, azóta két állatorvossal kötöttek szerződést összesen ezer kutya – felerészt bak, felerészt szuka – megműtésére. A költségeknek közel felét vállalja át a polgármesteri hivatal (a hímek esetében 130, a nőstényeknél 225 lej a beavatkozás ára), a többi az állatok gazdáira hárul. A vonatkozó – 2015-ben elfogadott – törvény értelmében minden egyes kutyát mikrocsippel kell ellátni, a nem fajtatiszta egyedeket pedig kötelező ivartalanítani, de nem tudni, hogy ezeknek az előírásoknak milyen arányban tesznek eleget a kutyatartók. Jövő héttől tehát a szépmezői kutyamenhely és a helyi rendőrség emberei megkezdik a megyeszékhelyen élő kutyák összeírását, és azt is ellenőrzik majd, hogy a rendelkezéseket – vannak mások is, például az agresszívnek minősített fajtákhoz tartozó négylábúakat a rendőrségen is be kell jelenteni – mennyire tartják be a kutyatulajdonosok. A szabálysértésekért kiróható bírság 400–800 lej között mozog. Az elkészült nyilvántartást átadják a megyei állat-egészségügyi és élelmiszer-biztonsági hivatalnak, amelynek munkatársai további ellenőrzéseket végezhetnek. Aki lemarad a kutyaszámlálásról, az év végéig még kérheti az ivartalanítási támogatást a városháza ügyfélfogadási irodájában. (demeter)