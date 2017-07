Barátai Karesznek szólítják, az egyszerűség és a közvetlen hangulat kedvéért mi is egyből lekareszoztuk. Ő pedig azzal indított, hogy nem lenne tisztességes beszélnie a Healthy Vibesról anélkül, hogy rögtön az elején le ne szögezné: párja, Koréh Enikő az igazi programmenedzser, az egészséges életvitel legfontosabb eleméért, a táplálkozásért is ő felel. Hozzátesszük: kiváló sportoló, műfalmászóedző, élelmiszermérnök, az Agrofood Regionális Élelmiszeripari Klaszter projektmenedzsere, kétség nem fér hozzá, amit e téren mond és oktat, az hiteles.

– Ez az egész nem egy csapásra pattant ki a fejünkből – mondja Szőcs Csaba Károly –, hanem folyamatosan alakult, hogy mit is kellene tenni. Párommal tíz éve foglalkozunk oktatással, elsősorban gyermekkel és ifjakkal. Műfalmászást tanítunk, Enikő aerobik- és fitneszoktató is. A sepsiszentgyörgyi Sportnapok szervezésében is részt veszünk, táborokat is szervezünk. Az edzéseken túl figyelünk a pedagógiai munkára is.

Karesz elmondta: számukra a sport életforma és lehetőség arra, hogy megtanulják és megtanítsák az élet alaptörvényeit: a kitartást, azt, hogy legyenek céljaink, és azért dolgozzunk meg, hogyan viseljük el a kudarcokat, miként kezeljük a sikereket, amelyek nem maguktól jönnek, amelyekért meg kell küzdeni. Szerinte fontos a rendszerezettség az életünkben, az önmegtartóztatás, az önfegyelem, a csapatmunka, a tisztelet a másik ember iránt.

– Tehát számotokra a sport eszköz a neveléshez?

– Így van, bár az elején ezt nem tudatosan csináltuk, nem azért kezdtünk műfalmászást tanítani, hogy neveljünk. Bennem mindig megvolt a hajlam, hogy amit megtanultam a sporton keresztül vagy az élet bármely területén, akár olvasmányaimból is, azt továbbadjam. Jelenleg is aktív sportoló vagyok, tavaly világbajnokságon és világkupákon is részt vettem, úgy érzem, ezzel és az egész életpéldámmal is ösztönözhetem a gyermekeket, akikkel foglalkozunk, hogy ilyen irányba haladjanak.

Az élet törvényei mindenütt egyformák

– Azt gondolom, szinte mindegy, hogy mivel foglalkozunk, az alaptörvények ugyanazok. Ha minőséget akarunk elérni a munkánkban, akkor szükség van komolyságra, következetességre. Ezt tapasztaltam akkor is, amikor erdészmérnökként dolgoztam. Sokat rágódtam azon, hogy miért is kellett nekem a hét év egyetem és hét esztendő szakmai munka, amikor szinte első perctől tudtam, hogy az nem az én utam, de utólag rájöttem, a szerzett tapasztalatokat később bele tudtam építeni a jelenlegi életformámba, életutamba.

– Volt egy egyetemi diplomád, mögötted a szakmában eltöltött évek, sportolni szabad időben is lehet, mégis, mi késztetett arra, hogy gyökeresen váltsál?

– Sokat küszködtem magamban azzal, hogy miért nem akarok fejlődni a szakmámban. Rájöttem, bármit teszek, az energiáim kilencven százalékát a sport köti le, hogy a sportról gondolkodjam, a sportról és a vele járó lelki, fizikai fejlődésről olvassak, egyértelmű volt, hogy erre van szükségem. Évekbe telt, amíg meghoztam a döntést, bár mindig tudtam, hogy ehhez vonzódom a leginkább, de mint sok más fiatal életében, az iskola után az én utamat is a társadalmi elvárások irányították. Sokat tanultam ebből, így ma már azt vallom, abban kell segíteni a gyermekeket, hogy felismerjék, mihez van a leginkább tehetségük, mihez értenek a leginkább, és megértetni velük, hogy ha az adott úton elindulnak, meg kell vívniuk a saját harcukat, túl kell lépniük az akadályokon, és kitartani amellett, amit választottak.

Személyre szabottan

– Életmódszemléletetek szerint a sport és általában a mozgás és a táplálkozás csak akkor képes pozitívan befolyásolni egészségünket, kiegyensúlyozni közérzetünket, ha tudjuk, hogy nekünk mi a megfelelő. Ezért személyre szabott mozgásprogramot és táplálkozási módot javasoltok mindazoknak, akik hozzátok fordulnak. Mi ennek a lényege?

– Gyakori, hogy amikor valaki rájön, valami nincs rendben, fárad, túlsúlyos, vagy egyszerűen nem elégedett önmaga állapotával, kezd utánaolvasni, barátokat megkérdezni, hogy mit tehetne a testsúlycsökkentés, a jobb fizikai erőnlét érdekében, és autodidakta módon elkezd egy bizonyos edzési programot, fogyókúrát. De ami az egyik embernek jó, az a másiknak lehet káros, ezért nem javasoljuk az ilyen típusú internetes egységrecepteket. A hirtelen fogyás valósággal sokkolja a szervezetet, utána jön a visszahízás, a túlsúlyosak esetében pedig nem mindig javallott a futás, nekik inkább a gyaloglást ajánljuk. A profi sportolóknál is érvényes, hogy nem ugyanazt a terhelést írjuk elő az edzésprogramban a különböző életkorú, testalkatú sportolóknak még akkor sem, ha a teljesítményük szintje azonos. Akkor jó az edzésterv, ha személyre szabott.

Lépésről lépésre

– Életmódreceptre nem csak az elhízottaknak van szükségük, bár leginkább emiatt, illetve ennek megelőzéséért alakult ki az újkori szabadidős sport a felnőttek köré­ben. Kiknek, milyen kategóriáknak lenne a leginkább szükségük az ilyen jellegű tanácsadásra, egyéni életvitelprogramra?

– Mi azt valljuk, az ember akkor egészséges, ha egyensúlyban van testi, lelki, mentális szempontból. Ehhez hozzátartozik a helyes táplálkozás is, aminek szintén egyénre szabottnak kellene lennie. Sokan azt mondják, nincs erre idejük, vagy nincs már mit tenni, túl késő, hogy változtassanak életvitelükön, mások azt, erre nem tudnak anyagiakat áldozni. Fontos lenne, hogy ne a tévé, a számítógép előtt töltsék a gyermekek a szabad idejüket, ne gyorséttermi ételt egyenek, víz helyett ne kólát igyanak. De sajnos ezt és sok más egyebet átvettünk a nyugati országokból, és sok ember nem tesz különbséget, hogy mindebből mi a jó és mi a rossz. Egyéni életviteli programra mindenkinek szüksége van, de egyesek ezt maguktól jól csinálják, tudatosan vagy ösztönösen, mások, főként, akik egész nap rohannak, csak segítséggel lennének képesen változtatni.

Amikor elkezdünk kidolgozni egy sport- és táplálkozási programot személyre szabottan, először felmérjük, hogy miből indulunk ki. Ez abból áll, hogy az illető saját maga tölti ki egy-két héten keresztül az általunk összeállított kérdőívet, amelyben saját életviteli szokásait jegyzi fel, és tulajdonképpen már ezáltal rádöbben, hogy mit is csinál rosszul. Tehát szembesítjük saját szokásaival, és közösen fogalmazzuk meg, hogy mi az, amin változtatni kell és hogyan. Erre volt a Change elnevezésű, május végén zárult hat hónapos programunk, amelyben tizenöt-tizennyolc személy vett részt, és volt köztük, aki már önmagától is tudatosan jó úton jár, de még szüksége van a segítségre, és olyan is, aki most kezdené az életvitel-változtatást, mert úgy érzi, ahogyan él, táplálkozik, az nem egészséges. A felmérés után jöttek a beszélgetések, a személyre szabott edzések annak érdekében, hogy lépésről lépésre változtassuk meg az illető életviteli szokásait.

– Valóban képesek vagyunk változtatni berögzült szokásainkon? Hisz a táplálkozásunk egyrészt ahhoz kötődik, hogy mit szoktunk meg gyermekkorunkban, másrészt mire van idő a mai rohanó világban. És ez érvényes a mozgásra, a pihenési, alvási szokásokra is.

– Azzal, hogy leírjuk, hol tartunk, majd a program alatt is jegyezzük a napi életviteli eseményeket, jobban odafigyelünk magunkra, nagyobb az önellenőrzés, hisz az ember hajlamos, ha jobban elfárad, visszatérni a régi szokásaihoz, mert az a kényelmesebb.

– Lesz-e folytatása a Change-programnak?

– Ősszel újabb hat hónapos életviteli programot indítunk, már vannak érdeklődők. Lehetnek visszatérők is, újak is, ez lehetőség, hogy megismerjük önmagunkat, és változtassunk azon, ami nem jól megy.

Közös a felelősség

– Terveitek között szerepel, hogy felmérjétek, milyenek a háromszéki lakosság életviteli szokásai és az ebből adódó egészségi állapotot. Kik lesznek ebben a partnereitek?

– Voltak már tárgyalásaink a helyi önkormányzattal és a helyi sport- és ifjúsági igazgatósággal annak érdekében, hogy vegyenek részt a tudatosításban és a felmérésben. Ez szerintünk társadalmi vonatkozásban igen fontos, ezért kívánnánk minden segítséget bevonni. Nem feltétlenül anyagi támogatásra gondolok, bár arra is szükség van, az általunk működtetett Adrenalin Klub révén pályázni is tudunk, de hitelessé szeretnénk tenni mindazt, amit az életvitel-változtatás érdekében szeretnénk elérni, és ennek első lépcsője, hogy felmérjük, hol tartunk az egészséges életmód tekintetében. Fel szeretnénk térképezni, hogy milyen arányban vannak túlsúlyos gyermekek térségünkben, mi ennek az oka, milyen a diákétkezdék, az iskolai büfék kínálata, mennyire tájékozottak e tekintetben a diákok és a szülők. Ez kiindulópont lehetne abban, hogy milyen irányban kellene életviteli stratégiát kialakítani, ami tulajdonképpen társadalmi feladat lenne, de mifelénk egyelőre erre nem fektetnek hangsúlyt.

Úgy gondoljuk, nagyon sokat lehet tenni annak érdekében, hogy a jelenlegi helyzet változzék, jó irányba mozduljon el, egészségesebb legyen a felnövő nemzedék, de ehhez közösen kell lépnünk. Mi nem tudjuk megoldani a problémákat, de kezdeményezhetünk olyan lépéseket, hogy közösségi szinten kezdjünk el ezzel foglalkozni, hozzuk felszínre e téren a valós helyzetet.

Mindezekből kiderül: a Healthy Vibes nem két ember mozgalma, ők csupán az elindítói, oktatói, valóságos életviteli pedagógusai ennek, de mindannyiunkon múlik, hogy a felnövő nemzedékek a kólát vagy a tiszta forrás vizét választják.

Aki mindezekről többet kíván megtudni, utánaolvashat a www.healthyvibes.ro internetes oldalon és a vonatkozó közösségi felületeken, személyesen megkeresheti Koréh Enikőt és Kareszt, élőben pedig sok mindent kipróbálhat a július 6-án Sepsibesenyőn kezdődő egészséges életmód és önismereti táborban.