A délutáni kánikula miatt a program elejére meghirdetett gyermekrajzversenyre viszonylag kevesen neveztek be, ám így is igazi remekművek készültek. Hiszen a feladat is a legkézenfekvőbb volt: azt kellett színes krétával lerajzolni az aszfaltra, ami a legközelebb állt a résztvevők szívéhez. Volt, aki csak egyszerűen színesre festette az apuka körmét (igaz, ő volt a legkisebb benevező), ám volt – és ezzel Bujdosó Fruzsina meg is nyerte a fődíjat –, aki szülei és barátaik kapcsolatát angyalokkal illusztrálta.

Eközben elkészült a kampány aszfaltrajzos logója is, amely a Mi-Noi szavak inspirált ölelkezéséből született, az árnyékba húzódott felnőttek pedig plakátokra, illetve két óriásbannerre írhatták rá válaszaikat a kampány látható kezdete óta feltett kérdésekre: Tudod, mit tudunk együtt? Tudod, ki a helyi vállalkozó? Tudod, hol készül? Tudod, hol dolgozik a szomszédod? Tudod, hol találod meg? A legfrappánsabb válaszok talán az első kérdésre érkeztek: „Erősnek lenni!”, „Bármit, amit eltervezünk”, „Alkotni” stb.

Az együttlét csúcspontja kétségtelenül a Cserkész Emese vezette MiniSnaps gyermekkórus és (újabban) zenekar fellépése volt, akik táborzáró műsoruk bemutatása után a premierként hallható, Mi vagyunk című kampánydal élő előadásából is kivették a részüket. A dal, amelynek stúdiófelvétele is elkészült, igazi helyi termék, hiszen mind szerzője – Ferencz Csaba, lapunk munkatársa –, mind a közreműködők helyi zenészek. A program végén az akkorra már szép számban összegyűlt résztvevők együtt énekelték a refrént: „Mi vagyunk még, a jövő a tét, / ismerjük már nevét, / Én, Te meg Ő, Mi vagyunk még, / tudhatod már, miért.”

A helyi értékek megismertetését és népszerűsítését célul tűző tudatosító kampány egyébként év végéig folytatódik, a szervezők további formabontó akciókat ígérnek. És nem csupán a megyeszékhelyen. (dánél)