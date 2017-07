Következő írásunk

A squash a modern kor egyik favorit sportja: gyors, dinamikus, egyszerű és könnyen megtanulható. Legfőképpen az állóképességet és a gyorsaságot fejleszti. Mindössze néhány órás gyakorlással el lehet jutni arra a szintre, hogy folyamatos és élvezetes legyen a játék. Fél óra fallabdázás hatására intenzíven terheljük szervezetünk egészét. Napjainkra az egész Földet behálózta, a világ számos országában 15 millió játékos űzi ezt a sportot. Néhány éve Sepsiszentgyörgyön is lehetőség van kipróbálni, azóta pedig egyre többen választják szabadidős tevékenységnek, sőt, az ifjúsági korosztályokban már országos bajnoki címet is nyertek a háromszéki tehetségek. A Kovászna Squash SKE edzője, Bara Hunor, aki egyben a Huni Squash School alapítója is, lelkesen értékelte az elmúlt idényt, a nemzetközi versenyeken való részvételükről is beszélt, illetve szóba került a fallabda romániai helyzete is.