– Milyen idényt zárt a Kovászna Squash SKE? Ha jól tudom, az ifjúsági játékosok országos bajnoki címeket is szereztek, illetve a felnőttek is helytálltak.

– Az elmúlt idény 2016 szep­temberében kezdődött és 2017 júniusában ért véget. A kezdés és a befejezés is Konstancán volt, hiszen a tengerparti város két országos tornának adott otthont. A Román Fallabdaszövetség kilenc felnőtt- és három ifjúsági tornát szervezett. Ezekből a versenyekből a Kovászna Squash SKE játékosai hét felnőtt- és két ifjúsági tornán vettek részt. A klubunknál 16 felnőtt és 8 ifjúsági játékos rendelkezik leigazolással, illetve ezen fallabdázók 80 százaléka aktívan squashozik és versenyeken vesz részt. A 2016/2017-es szezon legjobb eredményeit az ifjúsági játékosok szállították, hiszen a 15 év alatti fiúk kategóriájában (U15) az aranyat és az ezüstöt is a mi sportolóink szerezték meg, illetve a 17 év alatti lányok kategóriájában (U17) is van egy országos bajnokunk. A felnőttek terén sem állunk rosszul, de az elmúlt idényben sajnos nem sikerült dobogóra állnunk. A női játékosaink legjobb eredménye 5., illetve 6. hely, a férfi fallabdázóink esetében 10. és 12. hely.

– Több nemzetközi versenyen is részt vettetek. Hogyan értékeled az elért eredményeket, illetve miben segített játékosaidnak, hogy külföldön is próbára tehették magukat?

– Ifjúsági nemzetközi nyílt fallabdaversenyeken vettünk részt: először Szerbiában, majd Magyarországon és végül Romániában, de emellett jelen voltunk a magyarországi országos ifjúsági körverseny egyik állomásán is. A legkiemelkedőbb eredményünk a magyar ifjúsági nyílt versenyen volt, ahol a 13 év alatti fiúknál (U13) lecsúsztunk a dobogóról, így a 4. helyen zártuk a megmérettetést. Egy nemzetközi viadal nagyon jól igazolja, hogy Romániában még nagyon kezdő szinten van a squash mind játékosok, mind edzők terén. Figyelembe véve azt, hogy a sport hivatalosan csak 2010 óta létezik az országban, valamint a Román Fallabdaszövetség csak 2014-ben alakult, azt mondom, hogy tisztességesen helytálltunk a nemzetközi porondon. Úgy gondolom, a nemzetközi tornák segítenek abban játékosaimnak, hogy reális képet alkossanak magukban saját játékukról és tudásszintjükről. Láttunk már olyan ifjúsági játékost is, akinek nem volt „szép squashmozgása”, viszont nagyon eredményesen zárta a versenyt, illetve ennek az ellentéte is megtörtént. Egyet biztosan megtanultunk: kemény és kitartó, olykor fájdalmas munka nélkül szinte teljesen lehetetlen jó eredményt elérni. Egy nemzetközi verseny mindig jó mérce számunkra, amivel fel tudjuk mérni fejlődésünket.

– A fallabda még gyerekcipőben jár, viszont egyre népszerűbb az országban és Sepsiszentgyörgyön egyaránt. A squash élettani, fizikai és koordinációs hatásai milyenek, mivel tudsz érvelni, hogy ezt a sportágat válasszák?

– Az egyik legjobb érvem az lenne: mivel ez a sportág a teremsportok közé tartozik, így nem nevezhető szezonális sportnak, vagyis az év bármely szakában űzhető, bármilyen időjárási körülménytől függetlenül. Nem életkorfüggő, ugyanis már 5–6 éves korban el lehet kezdeni, és addig űzhetjük, amíg fizikailag képesek vagyunk rá. Erre jó példa, hogy az európai versenyeken van olyan kategória is, ahol 80 év feletti játékosok jelentkezhetnek. Fiúk és férfiak, lányok és nők egyaránt űzhetik ezt a sportot, amely az improvizációt igénylő mozgásoknak köszönhetően fejleszti a pályán való mozgáskoordinációt, a gyors döntéshozói képességet, a robbanékonyságot, a hajlékonyságot és a szem-kéz koordinációt. A heti két-három alkalommal végzett, rendszeres squashozás serkenti a szervezet anyagcserefolyamatát. Tanulmányok bizonyítják, hogy egy óra intenzív squashozás alatt el lehet égetni 800–1200 kalóriát, de ezenkívül nagyon jó hatással van az agy működésére is. A fallabdázás nemcsak megmozgatja a testünk izomzatát, hanem fejleszti is azt, és nagyon egészséges hatással van a teljes szervezetünkre.

– A squash könnyen tanulható, és már néhány órás gyakorlás után az amatőrök számára is élvezhető sportág. Hol és milyen körülmények közt próbálhatják ki a kíváncsi sportbarátok a fallabdát?

– Sepsiszentgyörgyön a városi uszoda második emeletén található egy fallabdaterem, amelyet júniusban újítottunk fel. Ez a terem nem szabványméretű squashpálya, hiszen annak a belmagassága egy 6 méter magas termet igényel, de méreteiben arányosan kicsinyített változata az „igazi” squashfelületnek. Ezen a pályán is maximálisan élvezhetik az érdeklődők a fallabda nyújtotta mozgás örömeit, sőt, az Európai Fallabdaszövetség által akkreditált edző tanácsait is igénybe vehetik. Squashütőt lehet bérelni a helyszínen, viszont csak fehér vagy világosbarna talpú teremcipővel léphetnek pályára. További információért vagy pályafoglalásért hívhatnak (0788 150 608), állok rendelkezésükre.

– Hogyan látod a romániai fallabdát a nemzetközi viszonylatban? Miben kell még fejlődni?

– Még kezdő szinten vagyunk nemzetközi viszonylatban, viszont évről évre látszik a fejlődés. Én mintegy tizenegy éve csöppentem ebbe a világba, és akkor még sehol nem volt szó a fallabdáról szervezett formában. Jelenleg van 15 squahklub a Román Fallabdaszövetség égisze alatt, szinte minden nagyobb városban van már legalább két pálya, valamint több mint 500 leigazolt játékos az országos ranglistán. Részt veszünk nemzetközi ifjúsági tornákon és az európai felnőtt-csapatbajnokságban a három osztályban. Vannak kisebb eredményeink nemzetközi szinten is, de úgy gondolom, úgy öt év múlva lesznek ütőképes fallabdázóink. Szükség van a kemény munkára és a tapasztalatra, jelenleg pedig játékosok és edzők egyaránt tanulnak és fejlődnek, hiszen ez a járható út a siker eléréséhez.

– Saját klubot is alapítottál. A Huni Squash School keretében már több edzőtábort is szerveztél. Gondolom, a közeljövőben sem lesz ez másképp. Toborzol gyerekeket is?

– A Huni Squash School a saját projektem, amelynek célja népszerűsíteni a fallabdát nemtől és életkortól függetlenül, de a hangsúly mégis a gyerekek nevelésén van. Szívesen dolgozom felnőttekkel is, de valahogy a gyerekek közelebb állnak a szívemhez, több energiát adnak még akkor is, amikor néha felborzolják kedélyeimet. Idáig még nem éreztem szükségét a toborzásnak, ugyanis a gyerekeim többségét a szülők hozták be hozzám, akik más szülőktől értesültek a lehetőségről. Vannak ötleteim a toborzásra, de egyelőre még nem vetem be őket. Aktívan jelen vagyok a legnépszerűbb közösségi oldalon is, ami sokat segít projektem népszerűsítésében. Természetesen az edzőtáboroknak nagyon nagy szerepük van ebben, hiszen mindig egy tábor lezárása után látok nagyobb érdeklődést. Idén július 12–22. között Csíkszeredában szervezek edzőtábort, ahol az első öt napon a kezdőkkel, a második öt napon a haladó gyerekekkel foglalkozom. Ebben segítségemre lesz egy magyarországi edzőkollégám, aki fiatalabb kora ellenére sokkal nagyobb tapasztalattal rendelkezik, mint én, így a gyerekeimen kívül még én is tanulhatok.

– Mik a céljaid a közeljövőre a fiatal tehetségekkel? Tervben van fallabdaverseny szervezése Sepsiszentgyörgyön?

– A közeljövő alatt a közelgő fallabdaidényre gondolok. Erre a szezonra keményen készülünk nyáron, hogy ne legyen a teherbírással és a kondícióval problémánk. Kemény fizikai alapozás van tervben és folyamatban. Két edzőtáborban veszünk részt, a csíkszeredai mellett Magyarországon is készülünk, ahol más nemzetiségű gyerekekkel közösen edzhetünk. Ennek célja, hogy készen álljunk a nemzetközi tornákra, vagyis részt veszünk majd a szerb, a magyar, a szlovák és a lengyel nemzetközi ifjúsági nyílt fallabdaversenyen. Tervezem a folyamatos együttműködést a szegedi klubban tevékenykedő edzőkollégával, és a romániai országos versenyeken is jelen leszünk. A nyár folyamán nem tervezek versenyt szervezni, ugyanis ez a nyaralások időszaka, és a tapasztalatomat igazolja, hogy ilyenkor kevés játékos érdeklődik a versenyek iránt. Ősszel, amikor a kinti sportok kezdnek beszorulni, alkalmas lesz Sepsiszentgyörgyön is egy helyi verseny megszervezése, amelyre szándékomban áll meghívni az udvarhelyi, brassói és csíki fallabdázókat is.