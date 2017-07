A pontvadászat felénél, azaz négy futam után a sepsiszentgyörgyi Szabó Csongor a második helyet foglalja el a román ralibajnokság 9-es csoportjában, miután győzött Brassóban, második lett Kolozsváron, negyedik volt Aradon és nem ért célba Bákóban. – Elégedett vagyok az eredményemmel – nyilatkozta érdeklődésünkre Szabó, aki a 2017-es küzdelemsorozatban is egy Suzuki Swift Sporttal versenyez.

A Szabó Csongor/Rareş Fetean kettős eredetileg a második helyen végzett a szezonnyitó brassói futamon, ám a Norbert Ma­ior/Dorin Pulpe (Dacia Sandero) duó kizárása után megörökölte az első helyet. Ennél jobb kezdésről nem is álmodhattak volna versenyzőink, akik Kolozsváron – roppant nehéz körülmények között – másodikként értek célba a 9-es géposztályban. Aradon sajnos már technikai gondokkal küzdöttek Szabóék, akik a tartalék utcai váltóval teljesítették a határ menti futamot. A soron következő bákói viadalra elfogyott ralisaink szerencséje, és a roppant sok technikai gond miatt az első nap után feladták a Moldva Ralit.

– Jól kezdtük a szezont, hiszen összehoztunk egy első és egy második helyezést. Sajnos, a folytatásban már a technika nem tartott velünk, s az aradi negyedik hely után nulláztunk Bákóban. Vegyesek az érzések bennem, hiszen ez idáig jó volt a tempónk, és nagyon bíztunk a jó szereplésben. A továbbiakban támadnunk kell, hiszen továbbra is a bajnoki címért harcolunk. A Suzukit folyamatosan javítjuk, azonban az új féltengelyek még nem érkeztek meg, és úgy tűnik, csak a július 14–15-én esedékes Hargita Rali előtt kapjuk meg. Aggodalomra azonban nincs ok – jelentette ki határozottan Szabó Csongor, aki a győzelemért száll majd harcba a szomszéd megyei viadalon.

A pontverseny állása (négy futam után, még három van hátra): l 9-es osztály: 1. Norbert Maior (Dacia Sandero) 74 pont, 2. Szabó Csongor 66 pont, 3. Bogdan Vrabie (Suzuki Swift Sport) 62 pont, 4. Radu Necula (Suzuki Swift Sport) 54 pont, 5. Dănuţ Budai (Suzuki Swift Sport) 48 pont l FIA-rangsor: 1. Bogdan Marişca (Ford Fiesta R5) 137 pont, 2. Valentin Porcişteanu (Mitsubishi Lancer Evo IX) 105 pont, 3. Dan Gîrtofan (Škoda Fabia R5) 102 pont… 21. Szabó Csongor 1 pont. (tibodi)