Ahogy korábban is említettük, lánycsapataink közül a legjobb eredményt a felső-háromszéki KSE 2. érte el, amely három győzelemmel és hat vereséggel a 24. helyen fejezte be a mangáliai tornát. A Kászoni Boglárka és Minescu János által irányított együttest kovásznai, ozsdolai és berecki kosaras lányok alkották. Eredményeik: S csoportkör – 10–33 a Bukaresti Slam BC-vel, 20–14 a Craiovai ISK 2.-vel és 30–5 a Suceavai Phoenixszel S helyosztók – 4–64 a Bukaresti Olimpia 1.-gyel, 12–17 a Kolozsvári Galaktika 1.-gyel, 20–0 a Temesvári Bega ISK-val, 8–26 a Szászrégeni Al. Ceuşian ISK-val, 21–24 a Nagyszalontai Teodor Neş Főgimnáziummal és 2–21 a Brassói Braşoviával. A csapat: Nagy Júlia, Kis Edina, Illyés Renáta, Fejér Anetta, Demkó Hanna, Fábián Edina, Marosi Nóra, Kovács Bernadett, Vargyasi Anita, Menyhárt Zsanett, Bíró Henrietta, Lénárt Amanda.

A Sepsi ISK egy győzelemmel és két vereséggel zárta a csoportkört; a 33–64. helyért kiírt küzdelemben megnyerte az összes meccsét, sőt, az utolsó körben városi rangadót játszott a Sepsi-SIC alakulatával, amelyet fölényes különbséggel vert meg. Az együttes végül a 33. lett. A Bernád Levente edzette csapat eredményei: S csoportkör – 22–31 a Bukaresti 5-ös számú ISK-val, 46–5 a Marosvásárhelyi Lucky Dragonsszal és 21–28 Alexandriá­val S helyosztók – 51–15 a Jászvásári Irisszel, 49–1 a Kolozsvári U-BT-vel, 26–13 a Szatmárnémeti Sportlíceummal, 24–15 a Kolozsvári For You-val, 28–22 az Aradi Gloriával és 45–18 a Sepsi-SIC-kel. A csapat: Krecht Maya, Kisgyörgy Andrea, György-urián Bíborka, Nemes Gréta, Szász Hanna Nóra, Biszok Henrietta, Kernászt Sára, Botos Petra, Kósa Nikol, Kolumbán Eliz, Bogyó Abigél, Jelen Viktória, Deák Hanga.

A Sepsi-SIC számára két diadallal indult a torna, majd vereséggel ért véget a csoportkör. A helyosztó első körében nem játszottak a szentgyörgyiek, a soron következő öt meccsen négy siker és egy elvesztett mérkőzés volt a mérlegük. A városi riválisával szemben elvesztett párharc után a SIC a 34. helyen fejezte be a tengerparti tornát. Eredményeik: S csoportkör – 33–23 a Kolozsvári For You-val, 12–7 a Bukaresti Championsszal, 16–23 a Nagybányai Rothtal S helyosztók – 67–10 a Konstancai 1-es számú ISK-val, 33–8 a Mangáliai MC Ballal, 40–7 a Szatmári Club Magickel, 26–14 a KSE 1.-gyel és 18–45 a Sepsi ISK-val. A csapat: Veress Kincső, Zay Henrietta, Mikes Lana, Vízi Izabella, Aczél Adrienn, Balogh Adrienn, Gheorghiță Helga, Támpa Tünde, Verebics Anna, Máthé Orsolya, Gábor Hanna, Săcară Adrienn, Tulit Barbara (edző: Mikes Dragoslava).

A Csutak András irányította KSE 1. a 36. lett, mérlege öt győzelem és négy vereség. Eredményeik: S csoportkör – 27–5 az Admar Costineşti-tel, 10–20 a Bukaresti Dan Dacian Naranccsal és 13–24 a Temesvári Bega ISK-val S helyosztók – 16–5 a Konstancai Lagunával, 33–31 a Galaci Phoenixszel, 21–20 a Cra­iovai ISK 2.-vel, 26–8 a Jászvásári Naţionallal, 14–26 a Sepsi-SIC-kel és 8–29 az Aradi Gloriával. A csapat: Szőcs Andrea, Borbáth Réka, Hodor Hanna, Csudor Vivien, Bodor Karina, Kuron-Muszka Zselyke, Benkő Andrea, Molnár Andrea, Ambrus Édua, Slekta Beáta, Bara-Németh Beáta, Tofán Maja.

Végeredmény: 1. Sportul Studențesc, 2. Bukaresti 5-ös számú ISK, 3. Bukaresti Olimpia 1. ...24. KSE 2. ...33. Sepsi ISK, 34. Sepsi-SIC... 36. KSE 2.

A fiúcsapatok közül a legjobb teljesítménnyel a sepsiszentgyörgyi Salema Basket büszkélkedhet, miután a kezdők között a csoportkör összes meccsét megnyerte. A Dombi Szabolcs irányította együttes minden mérkőzésén szerzett minimum 20 pontot, s a veretlen csoportelsők közt a hat legjobb csapat között zárt. Eredményei: 27–16 a Marosvásárhelyi Togetherrel, 20–0 a Bukaresti Total Sporttal, 31–11 a Konstancai Tanulók Házával, 51–22 a Bârladi Soniks Juniorral, 42–20 Giurgiuval, 23–22 a Jászvásári Startersszel, 42–22 Găeşti-tel és 24–8 a Kolozsvári U-BT-vel. A csapat: Crisan Matyás, Ţifrea Christian, Bukur Tamás, Kovács Patrik, Kovács Nándor, Molnár Nándor, Szőcs-Torma Márton, Duka Máté, Czompók Bence, Benkő Dávid, Baló László. A csapat köszöni a megyei tanács és a sepsiszentgyörgyi önkormányzat támogatását.

A KSE fiúcsapata sem vallott szégyent Mangálián, hiszen Gazda Szilárd és Minescu János tanítványai hét megnyert párharc mellett mindössze egy vereséget könyvelhettek el. Eredményeik: 22–14 a Suceavai Phoenixszel, 13–39 a Tulceai ISK-val, 25–2 Rm. Vâlceával, 25–14 az Amicii Piteşti-tel, 28–17 a Bukaresti Panatinaikosszal, 18–12 a Marosvásárhelyi Maros ABC-vel, 26–11 a Galaci Phoenix 3.-mal, 20–7 a Craiovai Juniorsszal. A csapat: Barta Hunor, Forró Márk, Lenárt Arthur, Dezső Nándor Attila, Moldovai Dániel, Bilibók László, Knott Bálint, Borbáth Károly, Stroie Márk, Szabó Lehel. A torna alkalmából szervezett dobóverseny egyik győztese Szabó Lehel lett, aki tizenötből tizenhárom találatot ért el. A kézdivásárhelyi csapatok részvételét az országos bajnokságon a megyei tanács támogatta.