Mint ismert, a piros-fehérek első felkészülési mérkőzésükön az ausztriai Lindabrunnban az SKN St. Pölten ellen léptek pályára, ahol a gól nélküli első félidőt követően 1–0 arányú vereséget szenvedtek. A szentgyörgyiek a második edző­meccset az osztrák fővárosban játszották a 2017-ben alapított, az Orosz Amatőr Labdarúgóligában szereplő FC Ararat Moscow csapatával, és 2–1-re győztek. A 8. percben a litván Marius Papsys szerezte meg a vezető találatot, amire a szünetig válaszolni tudott az ellenfél. A 65. percben a Malajziából hazatérő, nemrég leigazolt Victor Astafei is eredményes volt, beállítva a végeredményt. Harmadik, szombatra tervezett felkészülési összecsapásuk az FK Vardar ellen elmaradt, akárcsak a Honvéd együttesével a keddi, előre leegyeztetett mérkőzés is.

„Utolsó pillanatig bíztunk a mérkőzés lejátszásában, ellenben most már bebizonyosodott, hogy nem rendezik meg a találkozót. Egyszerűen eltűntek bejelentkezett ellenfeleink, nem válaszolnak két napja telefonhívásainkra sem. A magyar bajnok a 170 kilométeres távolságra hivatkozva közölte velünk, hogy végül nem utazik Bükfürdőre” – írta közösségi oldalán a Sepsi OSK, amely azt is közzétette, hogy kedden 17 órától Mosonmagyaróvárral játszik a Valentin Suciu, Nagy Sándor és Kulcsár László által edzett csapat, illetve szerdán szintén 17 órától Felcsúton teszik próbára magukat a Csákvár ellen, majd ezt követően indulnak haza.

Kertész Dávid alelnök megerősítette, hogy a két litván, a 28 éves jobbszélső Marius Papsys, illetve a 32 éves középpályás Linas Pilibaitis több mint valószínű, hogy piros-fehér mezben fog játszani a következő idényben. Előbbi a litván FC Stumbras, utóbbi pedig a szintén litván FK Atlantas együttesétől érkezik. (miska)