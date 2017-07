Helmut Kohl a német és az európai egység útját egyengette, képes volt hosszú távlatokban gondolkozni – mondta Angela Merkel német kancellár a gyászszertartáson Strasbourg­ban. Merkel, miként a néhai kancellártól előtte búcsúzó többi politikus is, beszéde elmondása előtt fejet hajtott Kohlnak az Európai Parlament üléstermének közepén elhelyezett, európai uniós zászlóval letakart koporsója előtt. Hangsúlyozta, hogy Kohl nélkül emberek millióinak másképpen alakult volna az élete, sokaknak esélyt adott. Mint mondta, elődje mélyen meggyőződéses európai politikus volt, aki már akkor az egység pártján volt, amikor mások még vonakodtak, a belé vetett bizalom pedig segített lebontani az egységes Németországgal szembeni aggályokat.

Emmanuel Macron francia államfő kiemelte, Helmut Kohl többre értékelte a hidakat, mint a határokat, a néhai német kancellár az európai egység építőmestere volt, akinek hálával tartozik a kontinens. Kiemelte, hogy Helmut Kohl olyan bátor döntéseket hozott meg, amelyek nélkül a mi nemzedékünk nem rendelkezne döntési jogkörrel.

Komoly és határozott tartás jellemezte Helmut Kohlt és politikáját, ugyanakkor mindig megegyezésre törekedett, az együttműködést kereste – mondta Bill Clinton korábbi amerikai elnök. Európa 21. századi történelme Helmut Kohl „óráján kezdődött”, hiszen olyan világot szeretett volna teremteni, ahol senki nem ragadja magához a vezető szerepet, hanem amelyet a szembenállás helyett az együttműködés és a szabadság jellemez. A rendszerváltás idején felvetődő, nehézségekre fókuszáló kérdések ellenében adott válaszai vezettek az egységes Németország megteremtéséhez, de viszonyulási pontot jelentett Európa bővítéséhez is.

Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök beszédében kijelentette: az egykori német kancellár Németország újraegyesítése és az egységes Európa építőmestere, a jövő embere volt, hiszen képes volt megtalálni az egyetlen helyes utat, és képes volt előrehaladni is azon.

Felipe González egykori spanyol kormányfő beszédé­ben barátjának nevezte Helmut Kohl egykori kancellárt, akit szavai szerint hivatalos és emberi kapcsolataiban is országa, Európa és az egész világ iránti hűség vezetett.

Kiemelte, Kohl európai Németországot épített, nem német Európát, majd a szolidaritás jegyében segítette a később csatlakozó országok integrálását.

Helmut Kohl lelki üdvéért a speyeri katolikus székesegyházban mutattak be gyászmisét mintegy 1500 meghívott vendég előtt. Az épület körül ezrek követték a speyeri érsek, Karl-Heinz Wiesemann vezetésével bemutatott szentmisét egy kivetítőn.

Helmut Kohl német nemzeti lobogóval borított koporsó­ját a gyászmisét követően a dóm előtti téren állították fel, ahol a német hadsereg díszegysége tisztelgett a néhai kancellár előtt. A katonai ceremónia után a temetési menet a dóm káptalani temetőjébe vonult, ahol szűk családi és baráti körben végső nyugalomra helyezték Helmut Kohlt.