A mérkőzés első perceiben Chile akarata érvényesült, amely veszélyesebben játszott, a német Marc-André Ter Stegen pedig többször is védeni kényszerült. A több kihagyott chilei gólhelyzetet követően a 20. percben Marcelo Díaz nagyot hibázott hátul, Timo Werner pedig lecsapott a labdára, átpasszolt Lars Stindl elé, aki a kapuba gurított. A folytatásban a németek játszottak jobban, sőt, akár a mérkőzést is eldönthették volna, viszont előbb Werner, majd Julian Draxler és Leon Goretzka is hibázott a befejezésnél.

Szünet után az egyenlítésért küzdött a dél-amerikai válogatott, többnyire fölényben is játszottak, de a németek megőrizték minimális előnyüket. Az utolsó percekben fokozódott a chilei nyomás, akik rendre elhibázták a befejezést, és Ter Stegen is elemében volt, így a németek megúszták kapott gól nélkül. A német válogatott a francia után a második, amely világbajnokságot, Európa-bajnokságot és Konföderációs Kupát is nyert. A torna legjobb kapusa a chilei Claudio Bravo lett, míg az Aranycipőt Timo Werner, a legjobb játékosnak járó Aranylabdát Julian Draxler kapta.

A bronzérmet az Európa-bajnok Portugália szerezte meg, amely a rendes játékidő ráadásában Pepe révén egyenlített, majd a hosszabbításban Adrien Silva büntetőrúgásával 2–1 arányban felülmúlta Mexikó csapatát. (miska)