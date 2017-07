A városatyák módosították a szervezési és működési szabályzatát, valamint a bérlési díjakat. „Ahhoz, hogy egy helytálló és jól működő szabályzatot lehessen létrehozni, Csíkszeredát és Gyergyószentmiklóst vettük alapul, az ottani vezetőkkel egyeztettünk” – mondotta előterjesztésében Bokor Tibor polgármester.

A felnőttek számára kiszabott hét- lejes belépőt túl alacsonynak találták, ezért 10 lejre emelték, a bérleti díjaknál pedig betettek egy 11. pontot is, amely a helyi amatőr hokisok számára biztosít kedvezményes tarifát bérléskor, ezt Szigethy Kálmán, a Magyar Polgári Párt tanácsosa javasolta. A második napirendi pontban elemi iskolások részére a korcsolya sportágba való bevezetési programról kellett döntenie a testületnek. A polgármester hozzáfűzte: szervezett formában működne a program, külön edzővel, a délelőtti órákban. Ez a program lehet a tornaórák része, vagy akár opcionális óraként is be lehet majd venni az órarendbe, erről az adott elemi iskolák tanítói, illetve igazgatói hoznak majd döntést. Az önkormányzati képviselők mindkét határozattervezetet egyhangú vokssal fogadták el.