A kánikula nem akadály

Az egykori Damokos-udvarháznak, a községháznak is szépül a külső arca.

– Most kapja vissza egykori külső képét, mert Haszmann Pál, a muzeológus jelezte, hogy ez alkalommal ki kell alakítani a külső ablakok szemöldök-díszeit is úgy, ahogyan régen voltak – újságolta Bölöni Dávid polgármester. – Jelenleg azzal foglalkoznak a munkások. A sportcsarnoknál és az orvosi és állatorvosi rendelőknél is önerőből elvégeztük a szükséges munkálatokat. Felújítottuk, kívül-belül kimeszeltük a tanács ikavári táboránál a pihenőházat. A nyár lehetőséget biztosít más soros munkálatok elvégzésére is. Következik a Kisút aszfaltozása Alsócsernátonban, és egy kilométer hosszú új réteget öntetünk az Ikafalva felé tartó, eléggé megviselt aszfaltos útra. A felújított szakasz mellé parkolót is készítünk a felsőcsernátoni temető közelében. Szintén önerőből hosszabbíttatjuk meg még ezen a nyáron a Kisuton és a Dulók utcájában az aszfaltburkolatot, most vagyunk a versenytárgyalás szakaszában. Ez összesen 1700 méter aszfaltburkolatot jelent.

– Jut-e valami a községhez tartozó Albis falunak?

– Albisban a szennyvízhálózat egy részének építését kezdtük el, de ahhoz, hogy arra támogatást kapjunk, a szomszédos Dálnokkal közös egyesületet kellett alakítanunk. Időközben azonban megváltoztatták a törvénykezést, most előbb az ivóvizet kell bevezetnünk, hogy a kanalizálást kivitelezhessük. Vállaltuk, hogy lefektetjük a vízhálózatot is, most véglegesítjük, melyik létező helyi forrásokat köthetjük rá a rendszerre. Nyolcvan autó törtkövet, közel 8000 tonnát rendeltünk meg a málnási kőbányából, rendezni akarjuk a települések mellékutcáit is. Jóváhagyta a tanács, Fábián Sándor alpolgármester tudja, hova kell leüríteni, elteríttetni. Az ott lakók sem járhatnak sárban. Se vége, se hossza a nyári tennivalóknak – fejezte be a polgármester.

Az alsócsernátoni iskolánál és a felsőcsernátoni óvodánál egy sor olyan munkálatot kell még elvégezniük, amelyet a tűzbiztonsági szervek írtak elő. A költségekre pályáztak a vidékfejlesztési programhoz, de soron következik a Nagyút makadámburkolatának megépítése is. Ez egy régi közlekedési út volt, amely Altorját kötötte össze – a mezőn át – Csernátonnal. Csernátonnak egy 8 kilométernyi szakaszt kellene feljavítania, ugyanis tetemes kiterjedésű mezőrész terményeit szokták hazaszállítani a helybeliek ezen az úton.



Ha nyár, akkor vigadalom

A Csernátoni Napokat július 15–16-ra tervezték, hivatalosak lesznek Csernáton magyarországi testvértelepülései is: Bóly, Bogyiszló, Kaszaper és Sármellék. Gazdag műsorral készülnek a rendezvényre. A részletek felől Fákó Alpártól, a helyi művelődés mindenesétől és Ágoston József kultúrigazgatótól érdeklődtünk.

– Az első rendezvény a Csernátoni Napok lesz – mondta Fákó. – Ekkor láthatjuk ismét az immár hagyományos Eurocamps minifoci-bajnokságot, amelyen mások mellett fellép a szlovákiai Negyed nevű település és Boly testvértelepülésünk csapata. Ezt követi július 22-én a hagyományos Ika-vári néptáncfesztivál, a hagyományos helyszínen, a vár alatti téren az Ika Ifjúsági Egyesület és a Haszmann Pál Közművelődési Egyesület szervezésében.

– Szeptember első három napjában egy igazi székely hadtörténeti jellegű emlék-rendezvényt, műsort és a témakörrel kapcsolatos kiállítást terveznek – újságolta Ágoston József. Előzetesként még egyszer be szeretnénk mutatni Sylvester Lajos Úz völgyéről szóló, Vérvölgy című kisfilmjét. Másnap a két világégés helyi emlékeiből szándékoznának egy fotó- és dokumentumkiállítást megnyitni. Ennek anyagából és a visszaemlékezések alapján készülne Kerekes Zoltán kisfilmje. Ezt követné szeptember 3-án a hagyományos huszár- és katonanóta vetélkedő újabb kiadása, amelyre dalárdákat és dalcsoportokat hívnak meg itthonról és a szomszédos Hargita, Maros és Brassó megyéből.



Zsúfolt program a múzeumban is

A Haszmann Pál Múzeum egyik csendes szobájának hűvösében a kicsinyeket oktató-nevelő pedagógusok csodamunkákat műveltek: színes tulipános díszítéseket festettek fára és különleges alakú üvegekre, gyakorolták a nemezelést.

– Az óvónőknek szervezett egyhetes hagyományőrző népművészeti táborban vagyunk – tájékoztatott Szőcs Imola megyei óvoda-tanfelügyelő. Régebbi rendezvényünk ez, mindig a vakáció kezdetén szoktuk megtartani. Igen hasznos gyakorlatféle, délutáni programunkban – felnőttekként – például kevésbé ismert népi játékokat és népdalokat tanulunk, amelyeket majd az ősztől kezdünk alkalmazni a gyerekekkel való foglalkozások során. Önellátók vagyunk, egyik kedves helybeli óvónő – Kovács kollégánk – vállalta, hogy gondoskodik a mindennapi meleg ételünk elkészítéséről.

Haszmann Orsolya muzeológus önképzésre használta szabadidejét – tehette, mert édesapja, a nyugalmazott szakember ilyen alkalommal szívesen vállalja a látogatók kalauzolását.

– A nyári időszakban pezseg a kulturális élet – mondta Orsolya. – A bútorfestés, fafaragás mesterségbeli fogásaival ismerkedhet, de más kézműves tevékenységekbe is bekapcsolódhat az érdeklődő, az előre bejelentkezett csoportok vagy éppen az alkalmi látogatók. Az alkotótáborok sorából kiemelnénk egyet: július 19–23. között zajlik az immár 5. évébe lépő olvasó- és kézművestábor, a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtárral közös szervezésben. Idén 24 diákot várunk kísérőikkel, ők a június 10-ei kreativitási és műveltségi vetélkedőn nyerték el a tábori részvételt. Ezúttal felsőcsernátoni, kézdivásárhelyi, sepsikőröspataki, sepsiszentgyörgyi, ozsdolai, zabolai iskolákból érkeznek a táborozók. Ennek lesznek majd a nagyközönség számára is nyitott programjai, melyeket a sajtóban és a közösségi oldalakon is meghirdetünk. Hogy párat eláruljak ezekből: várjuk László Noémi kolozsvári költőt, akinek reméljük, igencsak kedveltek lesznek majd versei a tábor fiataljai számára, főként a Feketeleves című kötetében lévők, de vendégünk lesz a budapesti születésű Kolozsváron élő 14 éves Lupescu Kata is, a kalózlány, aki jelentős visszhangot keltett az elmúlt időszakban a közönség és a szakma berkeiben A végső kezdet című, idén megjelent fantasyregényével. Kiadója, Nagy Péter kíséretében érkezik táborunkba. Velünk lesz Bajka-Barabás Réka színész, a Pufi Színház alapítója, a színházi nevelés és a pantomim műfaj lelkes szakértője, aki előadásaival, különböző színházi nevelési programok révén szólítja meg a közönségét. A nyári táboréletet egy koncert is színesíti, ezúttal az énekelt vers műfajában alkotó, 17 éve egyetemista hobbizenekarként Kolozsváron alakult Fűszál együttes lép fel a múzeumkertben. Repertoárjukban a klasszikus magyar líra nagyjai mellett a modern, sőt, kortárs magyar és erdélyi líra is zenei köntöst ölt. Külön öröm, hogy az idei táborba érdekes programokkal kapcsolódnak be pécsi barátaink is, a Határokon Túli Magyarságért Alapítvány és a Míves Mag Műhely képviseletében, akik a múzeummal közös programok szervezőiként, partnereiként több mint tíz esztendeje évről évre, mondhatni, hazatérnek Csernátonba.



Négy vendégház tárt karokkal

Vitathatatlan, hogy a legtágasabb festői környezetet a régebbi alapítású Kovács vendégház kínálja, s melléje szorosan zárkózik fel a Nagypatak csendes völgyének környezetét kínáló Malomkert nevű üdülőhely.

– Mondanom sem kell – jelezte az előbbi tulajdonosa, Kovács Ödön –, hogy nálunk a nyári idény mindig telt házat hoz, folyamatosan várjuk a vendégeket, de azokat is, akik kellemes környezetben szeretnének megtartani egy esküvőt vagy bármilyen más családi-baráti rendezvényt. Konyhánk a hagyományos székely ételeket készíti.

A Malomkert rusztikus, ugyanakkor modern turisztikai üdülési központ. Területén a hajdanában működő 43 malomnak az egyikét üzemeltetik, ahol a házikenyérsütés is megtekinthető, és mellette több más hasznos tevékenység gyakorlása, mint házilaska-készítés, gyógynövénygyűjtés és -hasznosítás, zakuszkaeltevés, rózsabogyólekvár-, savanyúság- és szörpkészítés, erdei gyümölcsök gyűjtése és konzerválása, rongyszőnyeg és mézeskalácsok készítése. Tervük, hogy még ebben az évben megszervezzék a molnárunokák emlékezőtalálkozóját – tudtuk meg Szőcs Lászlónétól.

Nem marad le kínálataival és szolgáltatásaival az alsócsernátoni Enikő és a felsőcsernátoni Hanna panzió sem. Az egység névadó asszonya – Csáki Enikő – elmondta, azért tartanak szárnyasokat, hogy a vendég megízlelhesse, milyen is az igazi házi csirketokány, de ha akarja, szekeres kirándulásra is elviszik, hadd gyönyörködjék a környék nevezetességeiben!

Horovitz Zsuzsa, a Hanna vendégház mindenese újságolta, hogy látogatásunk idején éppen kaszaperiek töltötték ott szabadidejüket, de a Hanna tágas kertje a tematikus táborok helyszíne is, lesz tánctábor, balett- és népzene-tábor, a szerény körülmények között élő gyerekek tábora. Konyhájuk jelenlegi ajánlata a rókagombatokány!