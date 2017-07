A megyei vidékfejlesztési hivataltól kapott információink szerint az első kiírásra a tavaly 35 pályázatot töltöttek fel az ügynökség számítógépes rendszerébe. Ebből 26 sorsa már az idei tavasz folyamán a hónaponként letett pályázatok országos rangsorolásakor ismert volt, ezek mind kifizethetőnek bizonyultak. Az ügynökség most a végleges, kifizethető rangsorolást tette közzé, ezen még három megyei pályázat szerepel, így a nagy értékű pályázati pénzt összesen 29 pályázat, pályázó kapja meg. Az utóbbi három, most sikeresnek nyilvánított pályázatból az egyik pályázó korszerű gépeket vásárol növénytermesztése fejlesztésére, a másik 1,5 millió euróból üvegházakat épít Kőröspatakon, a harmadik pedig ugyancsak 1,5 millió euró vissza nem térítendő vidékfejlesztési pénzből húsmarhafarmot létesít Kökösben.

A második téli kiírásnál a hegyvidéknek nem különítettek el pályázati keretösszeget, és ez meg is látszik a gyengébb eredményeken. A kiírás keretében 75 millió euró volt pályázható a növénytermesztői összetevőnél és ugyancsak 75 millió euró az állattenyésztési ágazat fejlesztésére. A növénytermesztési összetevőnél a pályázati pénz az első 5 nap alatt elfogyott (kétszeres, 200 százalékos értékben töltöttek fel pályázatokat), és a számítógépes rendszer nem engedte további pályázatok feltöltését. A kötelező magas pontszám miatt Háromszékről egyetlen pályázatot sem sikerült feltölteni a rövid időszakban. Ugyanis a növénytermesztő hegyvidékiek a pályázat pontszerzési lehetőségei­nél két helyen is hátrányban vannak a nem hegyvidékiekkel szemben. Azóta a helyzetet sikerült orvosolni a politikum közbenjárásával, így az idei 4.1-es intézkedés tavaszi kiírásánál visszaállították a hegyvidéki külön pályázható alapot. Szintén gond és a jövőre váró elintéznivaló, hogy a hegyvidéknek elkülönített pénz nem tükrözi ennek 30 százalékos arányát az ország összterületéhez képest. A 2017-es kiírásnál ugyanis a teljes pályázható összeg csupán 8 százalékát különítették el a hegyvidékieknek.

Visszatérve a 2016, téli kiírás állattenyésztési összetevőjére, a megyéből 14 pályázatot tettek le. A most megjelentetett végleges országos adatok szerint 6 pályázat kifizethető, és hamarosan szerződést kötnek velük. 4 pályázat esetében viszont, habár a megyei vidékfejlesztési szakemberek kifizethetőnek nyilvánították, mivel elfogyott a pályázati pénzkeret, nem köthető szerződés.

A vidékfejlesztési iroda munkatársai még két jó hírt közöltek a háromszékiek pályázati eredményeiről. A napokban jelent meg a mezőgazdasági termékek feldolgozásánál (4.2-es intézkedés) a végleges, kifizethető rangsor, ezen ugyancsak szerepel egy megyei pályázó, aki az elnyert 2,49 millió euróból húscsomagoló és húsfeldolgozó üzemet épít Dálnokon. A másik jó hír, hogy magas a pályázókedv a fiatal mezőgazdászok körében, az iroda pénteki adatai szerint eddig 55 fiatal, 41 év alatti 6.1-es pályázatát töltötték fel az ügynökség számítógépes rendszerébe. Ez a szám jóval magasabb, mint a tavalyi, amikor 44 fiatal pályázott. A fiatal gazdák támogatásánál a kiírás még egy egész hónapot tart, július 31-e az utolsó határidő. Fontos tudni, hogy még mindig van pályázható pénz. A hegyvidéknek elkülönített 34 milliós keretre eddig nem egészen 14 millió euróra tettek le pályázatot. A nem hegyvidéki fiataloknál 136 milliót irányoztak elő, eddig 155 millió értékben tettek le pályázatot, de mivel a számítógépes rendszer az összeg kétszeres értékében enged pályázatokat feltölteni, még itt is érdemes próbálkozni.