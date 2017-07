A mezőgazdászok számára is kecsegtető ígéreteket tartogat az újonnan beiktatott kormány programja. Az egyik ilyen – más kedvezmények mellett –, hogy eltörlik a traktorok, mezőgazdasági gépek és a megdolgozott mezőgazdasági területek után fizetendő adót.

Ugyanakkor ígérik, hogy az állam ingyenesen telekkönyvezteti a mezőgazdasági területeket, 2020-ig szabva meg a nagy volumenű munkálat határidejét.

A támogatások folyósítása terén is lesznek változások, olyan normatív és törvényi előírásokat jeleznek, melyek pontos határidőket szabnak meg a pénzek utalásának. A fiatal mezőgazdászok számára is vannak tervei az új kormánynak, ezek alapján majd könnyebben elhelyezkedhetnek a mezőgazdaságban, haltenyésztésben és halászatban, az élelmiszeriparban dolgozók is. Abban az esetben, ha a vállalkozó legalább három, negyven év alatti fiatalt alkalmaz legalább egyéves időszakra, mentesül az állam felé fizetendő kötelezettségek alól – ígéri a kormány.