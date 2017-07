Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke vázolta a helyzetet: két éve betiltották a medvék kilövését, nem adtak vadászati kvótát, az állatok túlzottan elszaporodtak, veszélyeztetik a polgárok életét, javait.

Tamás Sándor hangsúlyozta, nem az 1000 méteres magasság fölött, az erdőben élő állatokkal van a gond, hanem azokkal, amelyek bejárnak falvainkba, gazdaságainkba, háziállatainkban, terményeinkben tesznek kárt, és emberek életét veszélyeztetik. Személy szerint ő állatbarát, mondotta az elnök, de ez nem az a helyzet, amikor tűrni lehet, hogy a medvék garázdálkodjanak gazdaságainkban. Beadványt írtak a szakminiszternek, amelyet tájékoztatásul a kormányfőnek is eljuttatnak. A dokumentumot a megye lakóinak nevében, választott képviselőkként írták alá mind a megyei, mind a helyi önkormányzatok vezetői – tájékoztatott Tamás Sándor. Háromszéken mintegy 600 medvét tart nyilván a szakhatóság, ezzel szemben a szakmai szervezetek adatai szerint közel 1300 medve él a megye területén, miközben az optimális állomány 700–750 közötti.

Ötvös Mózes, a Kovászna Megyei Szarvasmarha-tartók Egyesületének elnöke közölte, egy autóbusznyi gazdát mozgósított, szerdán ott lesznek Bukarestben. Fontosnak tartja hangjukat hallatni: ne játssza­nak az emberek életével! – hangoztatta. Hozzátette, kilövési kvótára van szükség, hiszen az emberek nem mernek kimenni a földjeikre. Ajánlotta, hogy a nagyobb hatás kedvéért fúvószenekarral vonuljanak fel – ő gondoskodik arról –, keltsenek zajt, hogy lássák Bukarestben, megjöttek a székelyek – mondotta. Utóbbi ötlete nem lelt támogatásra.

Tamás Sándor elmondta, az utóbbi két évben közel 200 medvekárt jegyeztek, de ennek mintegy háromszorosa történt valójában, ám az emberek már nem bíznak a hatóságokban – joggal –, s nem jelentik az eseteket. Ugyanis a kárt nem térítik meg, s ha igen, jókora késéssel, és nem a valós kárt, hanem csupán a közvetlen költségeket. Ezért azt is kérik beadványukban, hogy a kárt azonnal rendezzék a valós értéken. Jelenleg 10–12 veszélyes medvéről tudnak, arra kellene azonnali közbeavatkozási kilövési engedélyt elérni – tette hozzá.

Fodor István, Sepsibodok polgármestere jelezte, hisztériaközeli állapot uralkodik, hiszen az emberek nincsenek biztonságban. Jártak már a minisztériumban, vázolták a helyzetet, ígéretet is kaptak annak rendezésére, de mire Bukarest szélére éltek, a miniszter már nem volt tisztségben. Azt sem tartja hatékony eljárásnak, hogy a 112-es sürgősségi hívószámon való jelentés nyomán kiszállnak a csendőrök, akik semmit nem tesznek, tehetnek. Azok, akiknek a döntéseket kellene meghozniuk, tömbházlakásban nőttek fel, a medvét csak a meséből ismerik. A szakminiszter asszony is azt nyilatkozta, középiskolás korában mintha egyszer látott volna medvét. A polgármester figyelmezteti a bukarestieket, hogy a medve nem plüssmaci! Nálunk már játék mackót sem vásárolnak a gyerekeknek.

Több polgármester is hozzászólt, a tarthatatlan helyzetet ecsetelték. Végül Tamás Sándor feltette a kérdést: hány polgármester megy tiltakozni Bukarestbe? Egyedül Demeter Ferenc, Mikóújfalu elöljárója jelentkezett. Az elnök kifakadt: ha meg akarják oldani a helyzetet, azt közösen kell tenni, oda kell állniuk mindnyájuknak. A keményebb hangra már többen jelezték, hogy csatlakoznak, vagy alpolgármestert, tanácstagot és kárvallottakat küldenek, illetve szerveznek be. Ma egyeztetik a létszámot és bérelik a szükséges számú autóbuszt.