Gyerő József polgármester tavaly kereste meg az elképzeléssel, amelyhez a megyei önkormányzat partnerségét is kérte. A cél az lenne, hogy Kovászna városát részben függetlenítsék a bukaresti felügyeletű szociális gyógyturizmustól – magyarázta Tamás Sándor. Az elnök hozzátette: a megyei önkormányzat partnerként társulhat egy legkevesebb ezer férőhelyes létesítmény kialakításában és a majdani működtetésben. Ha modellben gondolkoznak, a magyarországi Gyulán működő wellnessközpont lehet a minta – tette hozzá.

Gyerő József kovásznai polgármester érdeklődésünkre elmondta: a központ megépítése még csak ötlet szintjén merült fel. A megyeházával zajlottak megbeszélések, körvonalazódott, hogy a nagyobb befektetés megvalósításához partnerségre lépjenek. A város pillanatnyi feladata, hogy elkészítsék a részleges városrendezési tervet a majdani központ lehetséges helyszínére, a Lőrincz Zsigmond Sípálya közelében lévő területre. Csak ezután következhet az építészeti tervek elkészítése, akkor körvonalazódhatnak az eddigi elképzelések – mondta a polgármester.

A városvezető nemrég járt Kovászna testvérvárosában, a magyarországi Pápán. A harmincezer lakosú városban tízmillió eurós befektetéssel létesítettek wellnessközpontot. Kovásznán ilyen méretű szabadidős létesítményre nincs lehetőség, hozzávetőleg hatmillió euró befektetést terveznek. Mindezekről, valamint további részletekről csak a városrendezési terv elkészülte után lehet tényszerűen beszélni. Ami a finanszírozást illeti, Tamás Sándor hangsúlyozta: pályázati forrásokból szeretnék fedezni a létrehozás költségeit, tudomása szerint a fürdőváros önkormányzata a lehetőségeket is keresi. Amennyiben nem találnának ilyen megoldást, önerőből is lehetséges a központ megépítése. Az elöljáró szerint legtöbb három éven belül megoldhatnák.

Bokor Gábor, Nagy D. István