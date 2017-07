Bakk-Vitális Mária Kinga, a két német tőkéjű gyár vezérigazgatója köszöntötte a jelenlévőket. Elmondása szerint hagyománnyá szeretnék tenni a rendezvényt, hogy a munkatársak jobban megismerjék egymást és családjaikat. A nap folyamán számos programot szerveztek a gyermekeknek. Az Antanténusz Egyesület jóvoltából a mesesátorban minden egész órában népmeséket hallgathattak Bodó-Czerék Erika és Mátis Katalin előadásában. De akinek pihenni támadt kedve, az is bátran betérhetett a sátorba. A Pro Pectus Egyesület kézműves-tevékenységekkel készült minden korosztály számára, 14 órától pedig Bokor-Vizi Zsuzsa vezetésével táncot tanulhattak a gyerekek, fergeteges hangulat alakult ki a téren. Az RMDSZ Kézdivásárhelyi Nőszervezete a nyaralásra készülve strandlabdákat hozott, amelyeket a gyerekek kedvükre díszíthettek és hazavihettek. A foglalkozás nagy sikernek örvendett, hiszen háromszáz labda színesedett meg a nap folyamán. A sepsiszentgyörgyi Salvatore Egyesület biztosította a jelenlevők testi épségét, sátrukban vércukorszint- és pulzusmérésre is sor került, valamint a kisebbeknek trambulinnal biztosították a szórakozást, és elsősegély-bemutatót is tartottak. A Trixikidz Egyesület sporttevékenységekre fogadta az érdeklődőket. Négy különböző játékban próbálhatták ki magukat a gyerekek, amelyek végén tombolát is sorsoltak. Az egyesület a Benji Állatmenhely és a Székely Kutyaklub tagjaival közös János bácsi tanyát alakított ki, állatsimogatóval és lovashintózással is várták az apróságokat. A Zöld Nap Egyesület a biciklizés szabályaira oktatta a kerékpárral érkezőket, a KSE kerékpárszakosztálya pedig ügyességi bicikliversennyel mutatkozott be. A Székely Pékség jóvoltából a gyerekek betekintést nyerhettek a kenyérkészítés minden mozzanatába, maguk is készíthettek kis cipókat. A téren jelen volt Zsiga bohóc is, lufiból tűrt állatfigurákat, illetve virágokat a gyerekeknek. A Kézdivásárhelyi Nők Egyesülete zsíros kenyérrel kínálta a jelenlevőket.

A felnőttek sem unatkoztak, tizenkét tíztagú csapat méretkezett meg a főzőversenyen. Otthonról kizárólag a „titkos fűszert” vihették, a többi alapanyagot a szervezők biztosították. A nyeremény egy kétfogásos vacsora volt a Borudvar Bisztróban. Nem volt könnyű dolga az öttagú zsűrinek, finomabbnál finomabb tokányok készültek, de az íz, illat, állag mellett pontozták a tisztaságot, a csapat súlyát és magasságát is. Az első, második és harmadik díjasok között kis pontszámkülönbség volt, ezért a zsűri úgy döntött, hogy mindhárom csapatot első díjjal jutalmazza. Így a dobogó első fokára állhatott a Pityókareccsentők, az Erős Pista Gasztro Band és a Csermelyke csapata.

Itt még korántsem ért véget a programsorozat, a színpadon a csernátoni kórus és tánccsoport adta meg a kezdés hangulatát, zárásként pedig a Mesehetes zenekar dalolta el kedvenc rajzfilmjeink főcímdalait a gyerekek örömére. A két gyár jóvoltából a rendezvény alatt tizenhat kerékpárt kölcsönözhettek ki a gyermekek, ezeket zárómozzanatként kisorsolták a 3–14 évesek között. Minden korcsoportban négy bicikli talált gazdára, két lány- és két fiúbicikli.