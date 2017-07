Gentiloni kijelentette, hogy „Olaszország egésze” a migránsok befogadásán dolgozik, és ebben Európa együttműködését is kéri. „Ez szükséges, ha Európa hű akar maradni saját elveihez, történelméhez és civilizációjához, és szükséges Itália számára is, hogy elkerüljük, hogy a helyzet fenntarthatatlanná váljon, és ellenséges reakciókat váltson ki az olasz társadalomban, amely eddig példaszerűen reagált, befogadásról és összefogásról téve tanúbizonyságot” – mondta az olasz miniszterelnök.

Paolo Gentiloni az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) római székházában zajló konferencián szólt az olaszországi migrációs helyzetről a francia, a német és az olasz belügyminiszter Párizsban tartott találkozóját követően. A római kormányfő által említett társadalmi feszültségre utal az az incidens, amely szombatra virradóan történt a lombardiai Carpenedo di Vobarnóban. Ismeretlenek két Molotov-koktélt dobtak egy szálloda épületéhez, amelyet 35 menedékkérő befogadására jelöltek ki.

Ezt megelőzően a calabriai San Ferdinando menekülttáborában ütött ki tűz, és hatósági források szerint a migránsok emelte sátrakat szándékosan gyújtották fel. Az Il Mattino nápolyi napilap értesülései szerint az olasz nemzetbiztonsági hatóságok már jelezték az olasz parlamentnek, hogy a folyamatosan növekvő migráció olyan társadalmi helyzetet teremthet Olaszországban, amely veszélyessé is válhat.