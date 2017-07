Kedden kora délután Fodor István, Bodok község polgármestere, Tamás Sándor Kovászna Megye Tanácsának elnöke, Finta Gábor fogathajtópálya-építő, illetve Jakab Imre, a Román Lovas Szövetség vezetőtanácsának tagja és a fogathajtó szakág elnöke sajtótájékoztatón számolt be az országos bajnokságra elkészült pályáról. Fodor István szerint a támogatók és a kis község lakossága nélkül az elképzelés nem valósulhatott volna meg, hiszen az önkéntesek 250 kilogramm festéket használtak fel a pálya faelemeinek színezéséhez, illetve mezőgazdasági eszközökkel segítettek a pálya karbantartásában.

A pályának helyet adó héthektáros terület a polgármesteri hivatal tulajdonában van, így minden feltétel adott volt a kivitelezéshez, sőt, a közvetlenül mellette lévő Olt és az erdő látványa is szebbé varázsolja. Kovászna Megye Tanácsa hozzájárulásával, illetve több támogató segítségével építették meg a nemzetközi versenyekre is alkalmas pályát. A Schweighofer fűrészüzem 600 darab farönköt és 10 köbméter lécet adott, amit felhasználtak a pályaépítésnél, viszont a maratonhajtó versenyszámban a hét különböző színű akadály megépítését más-más cégek támogatták. A pálya melletti lovakat ábrázoló szobrokat Miholcsa József szobrászművész készítette az egykor Dálnokon működő lovas farm bejáratához, ezeket szállították át Oltszemre, restaurálásukat Berde Jószef végezte.

„A tizennegyedik bodoki falunapokat szervezzük, és szerettük volna az esemény színvonalát növelni, erre pedig nagyszerű lehetőség az országos kettesfogathajtó-bajnokság. Eddig 63 lovat neveztek be, ez mintegy 18 fogatot jelent. Magyarországról egy négyesfogat is jelen lesz, amely bemutatót tart, de emellett az amatőr kettesfogathajtók is próbára teszik magukat az új pályán, ahol az országos bajnoki forduló lesz a fő attrakció” – mondotta Fodor István.

A pálya mellett egy háromszintes épület is helyet kapott: az alsó szintet raktárhelyiségnek használják, illetve az illemhelyek is itt találhatóak, a második szinten a kiemelt vendégek kapnak helyet, a legfelsőbb szinten pedig a bírói testület pontozhatja a fogatok teljesítményét. A lovakat a kastély udvarán mobil karámokban helyezik el, és nem messze az állatoktól a versenyzőket is elszállásolják.

„Háromszéken nem pénz, hanem jó ötletek, szervezés és rengeteg munka kérdése egy megvalósítás. Két szemléletű ember létezik: az egyik azt mondja, pénz hiányában nincs amit és akivel csinálni, a másik pedig azt mondja, van egy jó ötlet, fogjunk neki és vigyük véghez. Jó példa ez utóbbira Bodok községben a kezelőközpont megvalósítása, a klasszicista stílusban épített kastély megvásárlása és lépcsőzetes újjáépítése, a harmadik pedig a fogathajtó pálya. Máshol a kis községek, sőt, még megyék sem mernek ilyen projektek megvalósításáról álmodni. Azt gondolom, nagyokat kell álmodni, és másnap reggel, amikor felébredünk, lépésről lépésre meg kell valósítani. Nem titok, és nem lehet titok ezután sem, az a cél, hogy az erdélyi és az országos, illetve a szakma nemzetközi figyelmét idevonzzuk, Háromszék legyen a lovassportok paradicsoma” – fogalmazott Tamás Sándor.

Jakab Imre, a Román Lovas Szövetség vezetőtanácsának tagja és a fogathajtó szakág elnöke nagyon elégedett a fogathajtópályával, hiszen így lehetőségük nyílik világbajnoki kvalifikációs versenyeket szervezni, de Balkán-bajnokságot, sőt, Európa-bajnokságot is rendezhetnek.

Július 7-én, pénteken 11 órától kezdődik az országos kettesfogathajtó versenyen részt vevő lovak bemutatása, majd utána az első versenyszám, vagyis a díjhajtás következik. Szombaton 11.30-tól pályaismertető lesz, majd a második versenyszámban tehetik próbára magukat a fogathajtók, hiszen a maratonhajtás a legmegerőltetőbb és a legizgalmasabb. Vasárnap 11 órától az utolsó versenyszámban, azaz az akadályhajtásban bizonyíthatnak, ezt követően pedig sor kerül a díjazásra.