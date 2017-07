A Sepsi-SIC legpatinásabb ellenfele a török Hatay BB, amely a női kosárlabda Euróliga előző idényének alapszakaszát 7 győzelemmel és 7 vereséggel zárta, és csak egy hajszálon múlott a negyeddöntőbeli szereplése. Kiesőként az EK legjobb nyolc csapata között folytatta, ahol kettős sikerrel múlta fölül a lengyel Wisła Can-Pack együttesét, majd az elődöntőben kettős vereséget szenvedett a szintén török Abdullah Gul csapatától. A törökországi pontvadászat alapszakaszát a Hatay a hatodik helyen zárta (14/12-es mérleggel), a rájátszástól pedig a negyeddöntőben búcsúzott, ahol kétszer is kikapott a roppant komoly játékerőt képviselő Galatasaraytól.

A lengyel Energa Torun hazája bajnokságának 2016–2017-es idénybeli alapszakaszát a harmadik pozícióban fejezte be (16/6-os mutatóval), a negyeddöntőben pedig össze­sítésben 3–2-ra kapott ki a hatodik helyezett Artego Bydgoszcz alakulatától. A Torun az előző szezonban a Balti Ligában is érdekelt volt, amit negyedikként zárt.

A D-csoport negyedik csapata a Polkowice–Piestanske Cajky Euróligás selejtező vesztese lesz: a lengyel gárda bronz-, míg a szlovák együttes ezüstérmes lett hazája bajnokságában.

„Amíg nincsenek meg a csapat-összeállítások, addig nehéz megmondani, hogy könnyű vagy nehéz csoportba kerültünk. Pláne úgy, hogy a harmadik ellenfelünk kilétét még nem is ismerjük. Reménykedünk, hogy egypár mérkőzést megnyerünk, és továbbjutunk a csoportból. Elégedett vagyok a sorsolással, lehetett volna jobb is és rosszabb is” – nyilatkozta érdeklődésünkre Rusz István, a Sepsi-SIC menedzsere.

A nemzetközi kosárlabda-szövetség honlapja szerint a Sepsi-SIC számára az Energa Torun otthonában október 12-én rajtol a második számú európai kupasorozat. Egy hét múlva, azaz 19-én érkezik hozzánk a Hatay BB, majd 26-án a Polkowice/Piestanske Cajky vendégeként lépnének pályára Zoran Mikes tanítványai. A zöld-fehér mezesek november 2-án fogadják a lengyeleket, majd 23-án Törökországból próbálják elhozni a győztesnek járó két pontot, míg 30-án az Polkowice/Piestanske Cajky elleni hazai meccsel zárják az EK csoportkörét.

A bajnokság mellett az EK meccseit is a Sepsi Arénában játssza majd a Sepsi-SIC, amely megalakulása óta a második – a szentgyörgyi kosárlabdasport negyedik – nemzetközi szereplése előtt áll.