Megyénk első, külföldi beruházásainak egyike 1992-ben Esztelneken jött létre, az RHM Pants készruhagyár 93 fős csapattal rajtolt, majd négy évvel később a megyeszékhelyen kezdte működését a cégcsoport következő gyára, a TTC. Itt első körben húszan, két hónappal később pedig már 116-an dolgoztak a termelésben. A közelében megépült, mosásra, vasalásra, színezésre szakosodott RGT-nél nyitáskor félszázan tevékenykedtek. A cégcsoport 2004-ben tovább bővült a baróti munkaponttal, ahol kezdetben 75 dolgozót foglalkoztattak. Háromszék egyik fontos ipari szereplőjeként 2000 és 2004 között 1700-an dolgoztak az RGT Románia gyáraiban, mára azonban 1087 főre apadt az alkalmazotti létszám.

Munkaerőhiány

Ez a jelenség más, a készruhaiparban tevékenykedő társaságoknál is ta­pasztalható – mutatott rá a pénteki rendezvényen Ema Alexa. Az RGT Románia értékesítési igazgatója többek közt a háromszéki önkormányzatok és intézmények képviselőinek mondott köszönetet a gyáraik számára fontos munkaerő-toborzásban tanúsított együtt­működésükért. Elmondta azt is, a cégcsoport dolgozói közel kétmillió nadrágot varrnak és további tízmillió darabot festenek évente, az előző években pedig a lohn-rendszerben történő gyártásról teljes mértékben átváltottak saját termékek előállítására.

A szükséges munkaerő biztosítását egyébként a ma kihívásának nevezte Frank Schaefer is, aki rámutatott: a folyamatos beruházások arra irányulnak, hogy dolgozóiknak segítségére legyenek, a fejlesztések révén ugyanakkor saját termékeik fenntarthatóságára is összpontosítanak. Az RGT Románia műveleti vezetője elmondta azt is, hosszú távú terveiket csak akkor tudják kivitelezni, ha rendelkeznek a szükséges munkaerővel. Mint az rövid ismertetőjéből kiderült, gyáraikban pillanatnyilag 120 dolgozót nélkülöznek, a csatlakozásra folyamatosan lehetőség van.

Visszatérők

A frissen beiktatott Tudose-kabinet által tervezett minimálbér-emelés kapcsán Ema Alexa lapunk kérdésére elmondta, úgy tudják, annak értéke 1650 lej lesz. „Nem ajánlunk minimálbért, mert ha csak ezt fizetnénk, nem találnánk munkaerőt a helyi piacon, a csapatunkhoz társulóknak így ennél magasabb juttatást kell biztosítanunk. Fontos számunkra, hogy a hazai piacon maradjunk, az utóbbi időben ugyan visszaesett az alkalmazotti létszám, de a most velünk dolgozó ezer kolléga mindegyikére számítunk” – szögezte le. Kifejtette azt is, a Háromszéken gyártott komplex termékeik kis szériában készülnek, úgynevezett prémium kategóriájú ügyfelek megrendelésére, ezt a jellegű munkát pedig csak az itteni munkapontjain tudja előállítani a cégcsoport. A munkaerő-vándorlás kapcsán az értékesítési igazgató annak ciklikusságát hangsúlyozta, nyáron ugyanis, amikor sok a külföldi, főként mezőgazdaság területéről érkező állásajánlat, dolgozóik egy része néhány hónapra inkább a szezonjellegű munkát választja. Ema Alexa rámutatott, az előző években érezhetően jelentősebb volt a szezonális munkaerő-vándorlás, mint most, a nyár végén visszatérő, korábbi munkatársait a cégcsoport ismét alkalmazza. „Fogadjuk őket, szükségünk van rájuk” – mondta. Javadalmazás tekintetében egyébként az RGT cégcsoport termelésben dolgozó munkatársainak nettó átlagfizetése – Ema Alexa tájékoztatása szerint – 1800 és 2200 lej között alakul.