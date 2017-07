Az alig több mint kilencvenszázalékos felhasználási rátával az elmúlt uniós költségvetési ciklusban Románia a sereghajtó államok között van, még Bulgária és Csehország is megelőzte – áll a Román Nemzeti Bank jelentésében.

A 2007–2013-as uniós költségvetési ciklusban Románia mintegy 17 milliárd eurós uniós forrást használt fel a 18,8 milliárdos keretéből, vagyis a rendelkezésre álló források 90,4 százalékát sikerült elkölteni. Ez mintegy öt százalékponttal kisebb, mint az úgynevezett MSM10-es csoport országainak bármelyikénél (az MSM10 csoport tagjai: Bulgária, Csehország, Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia, Magyarország és Románia).

A jegybank jelentése szerint a lehívott összeg mintegy kétharmadát három nagy területen egyenlő módon használták fel, négy-négy milliárd jutott környezetvédelemre, a szállítási, valamint az oktatási infrastruktúra fejlesztésére. A maradék részt oktatási és szakképzési, szociális és gazdaságfejlesztési célokra költötték el.

A tavaly év végi adatokra alapuló jelentés szerint az új, 2014–2020-as költségvetési ciklus strukturális és kohéziós alapjaiból csupán előlegeket hívtak le a pályázók.

A jelentés értékelésében az is szerepel, hogy az átlag fölött teljesítő régiók fejlesztéseiben érezhető az uniós források pozitív hatása. Ugyanakkor a gazdasági versenyképesség növelésére, a tőkeakkumuláció és humán erőforrás fejlesztésére fordított 87 százalékos ráta a területek lemaradását jelzi. A gyenge eredmények részben a közszféra gyenge teljesítményének tudhatók be – áll a jegybank értékelésében.

A nevezett időszakban az uniós forrásokból (is) finanszírozott beruházások összege a nemzeti össztermék (GDP) csupán egy százalékát érte el Romániában, míg a többi közép-európai ország átlagban a GDP két százalékának megfelelő összeget költött uniós forrásból.