Adóvita

A forgalomra kivetett adó a kevés hozzáadott értéket termelő kis cégeknél lehet indokolt – közölte Mugur Isărescu egy tegnapi konferencián. A nemzeti bank elnöke szerint a Tudose-kormány újabb ötlete nem az általa vezetett intézmény berkeiből származik, az indoklást a kormány illetékeseitől, nevezetesen a pénzügyminisztériumtól kell megkérdezni. Isărescu ugyanakkor megjegyezte, hogy nem lenne rossz, ha a kormány néha szakmai tanácsot kérne a jegybank szakembereitől.

Banknyereség

A hazai bankszektor tavaly 4,2 milliárd lejes nettó jövedelmet könyvelt el – áll a jegybank legfrissebb jelentésében. A műveleti rentabilitás növekedése elsősorban az egyes bankok által véglegesített Visa Europe-részesedés értékesítéséből származik, de a betéti kamatok csökkenése is hozzájárult a költségek csökkenéséhez. Ugyanakkor növekedtek a kamatbevételek, a bankműveletekre számított kezelési költségek utáni bevételek. l A jegybank nettó nyeresége viszont lényegesen, mintegy 84 százalékkal csökkent tavaly az egy évvel korábbi, közel 800 millió lejhez képest.

Hamisítás

Világszerte az elektronikát sújtja a legjobban a hamisítás, az ágazat vesztesége évente csaknem 121 milliárd dollár, a tíz legérintettebb iparág együttes vesztesége pedig megközelíti a 285 milliárd dollárt a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) és az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának (EUIPO) legfrissebb jelentése szerint. Az elektronikai szektorban azonban csupán abszolút értékben a legnagyobb ez a szám, hiszen az ágazat forgalmának csupán 5,3 százalékát érinti. A hamisítás a legnagyobb mértékben, 11,5 százalékban a bőrruhák és bőrkiegészítők piacát sújtja, de a textilipar, a játék- és sportszergyártás, valamint a cipők forgalmában is meghaladja a 10 százalékot. Ugyanakkor az optikai, fényképészeti és orvosi eszközök ágazatában is jelentős, csaknem 30 milliárd dolláros kárt okoztak a hamis termékek. Az iparági vizsgálatokból kiderül, hogy a hamis termékek legalább kétharmadát Kínában gyártják, az EU-ba pedig leginkább Törökországon, továbbá közel-keleti és észak-afrikai országokon keresztül érkeznek a hamis termékek.