A most elfogadott kormányrendelet ugyan nem azonos azzal, amely januárban a környezetvédelmi minisztérium honlapján megjelent, és amely – amint azt korábban már hangsúlyoztuk – igazságosabb adókivetési megoldást jelentett volna, viszont a halasztás is hasznos – fogalmazott Ambrus József, a megyei integrált hulladékgazdálkodási egyesület igazgatója. Hozzátette: a most elfogadott jogszabály egyrészt felfüggeszti a tonnánkénti 80 lejes hulladéklerakási büntetőilleték alkalmazását 2019. január elsejéig, másrészt felére csökkenti az önkormányzatok által befizetendő tonnánkénti százlejes illetéket.

Ambrus József szerint az első rendelkezés hatására a négy háromszéki begyűjtő július elsejétől nincs rákényszerítve, hogy a bevezetett áremelést fenntartsa, így a szemétdíj csökkenni fog. Az igazgató hangsúlyozta: mivel az illetéket e hónap elejétől nem kell fizetni, így az ár mérséklődését leghamarabb csak a következő hónapban érzi majd a lakosság, illetve attól függően, hogy milyen időközönként állítja ki a számlákat a szolgáltató. Magyarán: annak, aki június és július hónapokra egyszerre kapja kézhez a számlát, számítania kell arra, hogy csak a júliusin szerepel majd kisebb összeg.

Ambrus József szerint az illeték alkalmazásának halasztása mindenképp jogos, hiszen az országban sehol sem építették ki azt a hulladékgazdálkodási rendszert, amely megadta volna az embereknek a lehetőséget, hogy szelektíven gyűjtsenek. A mostani döntés nem oldotta meg az alapvető problémát, a lerakott hulladékmennyiség csökkentését, mindössze elodázza azt, viszont Háromszéken annyit nyernek ezáltal, hogy van idő felkészülni. „Szeptemberben elkezdi működését a lécfalvi hulladéklerakó, emellett másfél év alatt a begyűjtést végző szolgáltatóknak lesz idejük a még hiányzó infrastruktúrát (kukák, zsákok stb.) biztosítani az emberek számára (számítások szerint ez nagyjából jövő év elejére megvalósítható). A tapasztalatok azt mutatják, hogy a rendszer bejáratására egy év szükséges, de Kovászna megye még így is időben lehet. Fontos viszont tudni, hogy a lakosságon – és itt kiemelten a községekben lakókon, mivel a városok viszonylag jól állnak – sok múlik, hiszen amennyiben nem használják majd a rendelkezésükre bocsátott eszközöket, a különböző szelektív gyűjtőket, akkor nincs ahogy csökkenteni a lerakóba kerülő mennyiséget. 2019 elejétől az illeték behajtása újból aktuális lesz, de ha csökken a lerakott mennyiség, akkor a befizetendő illeték összege is kisebb, így a lakossági számlákat nem kettő, hanem esetleg csak 1 lejjel kell majd megterhelni. Lényeges tudni, hogy az illeték évről évre csak gyarapodni fog, 2020-ban már tonnánkénti 120 lejről beszélünk” – magyarázta. Az igazgató emlékeztetett: Háromszék szerencsés helyzetben van, itt arról kell egyezkedni, hogy melyik szelektív gyűjtési módszert alkalmazzák a szolgáltatók, az országban öt ilyen megye van, a többiek még a közbeszerzési eljárással vagy a kormánnyal hadakoznak.

Ami az önkormányzatok által fizetendő illetéket illeti, Ambrus József elmondta: az új előírások szerint ez tonnánként ötven lejre csökken (az eddigi száz lej helyett), a másik oldalon viszont megváltoztak a teljesítési elvárások. Amint arról beszámoltunk, ez az illeték is a mennyiségcsökkentési uniós elvárások nyomán jelent meg. Eszerint az önkormányzatok kötelessége gondoskodni arról, hogy a hatáskörükbe tartozó településekről évente egy adott százalékkal kevesebb hulladék jusson a lerakókba. Amennyiben ezt nem sikerül teljesíteni, tonnánként 100 lejt kell saját költségvetésből (azaz az adókból származó bevételeikből) kipengetniük a környezetvédelmi alapnak. Az eddigi előírások 15 százalékban szabták meg az évenkénti csökkentési arányt, az új rendelet szerint viszont jövőre már 25 százalékkal kellene hogy kevesebb legyen, 2019-ben 30-cal, illetve 2020-ig el kell érniük a 45 százalékos csökkentést.