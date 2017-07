Telt házzal működnek a háromszéki táborok, az állami és magánkézben lévő létesítmények különböző szünidős tevékenységek helyszínévé váltak – néhol már a nagy vakációt megelőzően is fogadtak csoportokat. Szállást, étkezést mindenhol biztosítanak, de beruházások is történtek a körülmények javítása érdekében, és akad olyan háromszéki pihenőhely, mely teljesen megújul a következő hónapokban.

Szeptember 9-ig csak egyetlen héten fogadnak húszfős csoportot a zabolai táborban, egyébként folyamatosan 55–60 táborozó tartózkodik a Csipkésben. Jó hír, hogy immár nem csak térségünkből, de a környező megyékből is érdeklődnek táborszervezők, szabad időpont híján hét elején egy Beszterce megyei felkérést kellett visszautasítani – mondta el lapunknak Gáj Nándor. A tábort kezelő Művészeti és Népiskola vezetője rámutatott: tavaly hét, idén pedig további négy faházikót újítottak fel a Csipkésben és további három hasonló építmény korszerűsítése következik. Lecserélték a korhadt faelemeket – ragaszkodnak hozzá, hogy a tábor megőrizze korábbi arculatát –, illetve új ágyakkal, éjjeliszekrényekkel, fogasokkal javult a szobák felszereltsége. Az intézményvezető úgy látja, a beruházások révén sikerült jó körülményeket teremteni, így a következő tíz évben hasonlókra nem kell már költeniük. Hangsúlyozta, folyamatos igény mutatkozik a táborokra, három tanintézmény például már a vakáció előtt a Csipkésben szervezte Iskola másként hetét.

Kommandón teljesen megújul a hajdani pionírtábor, Gáj Nándor szerint az építkezés jövő héten indul. A régi faházakat már lebontották, helyüket egy három margarétás panziónak megfelelő épületegyüttes veszi át, ahol ötven-hatvan férőhelyes szállás, illetve egy 80 fő befogadására alkalmas ebédlő és konyha is épül. A hétmillió lejes beruházás részeként továbbá egy korszerű sportpályát is építenek, így Kommandó edzőtáborok, erdei iskolák helyszíne lehet a következőkben. Amennyiben a munkálatok a megfelelő ütemben haladnak, jövő nyáron már fogadhatják az első táborozókat Háromszék legmagasabban fekvő településén.

Sepsibesenyőn összesen 122 szálláshelyre pályázhatnak az érdeklődők, a június elseje és szeptember 15-e között érvényes ajánlat szerint fejenként 35 lej ellenében, a napi teljes étkezés ára pedig 40–45 lej. A megyei ifjúsági és sportigazgatósághoz tartozó szabadidős létesítményt már tavasszal is igénybe vették különböző szervezetek, a nyári szünidő kezdetétől pedig hetente váltják egymást az akár százfős csoportok, különböző táborokba jelentkezők.

Benedek-mezőn is egymást érik a kikapcsolódásra vágyó jelentkezők, a napokban mozgássérültek pihennek ott, a következő hetekben azonban kézműves-, ifjúsági és lovastáborokat szerveznek a megyeszékhely-közeli táborhelyen. A faházakban, valamint a főépületben egy éjszakai szállásért 17 lejt kell fizetni, a sátorozók díja naponta 10 lej.