Majláth Szabó Attila, a Sepsi Rádió Szociális háló műsorának kitalálója és műsorvezetője a rádiós beszélgetésekben két célt követett: megismertetni a hallgatósággal az állami gyermekvédelmi rendszerből kikerülő fiatalok és a roma közösségek gondjait, valamint felhívni a helyi intézmények, hatóságok vezetőinek, vállalkozóknak figyelmét e két kategóriában rejlő adottságokra. Rájött, a segítő szándék nem elegendő, cselekedni is kell, kezdeményezésére így állt össze egy öt főből álló csapat a kirekesztettek felkarolására, s bár programjaikkal már egy ideje jelen vannak a sepsiszentgyörgyi Őrkő cigánytelepen, a Speed Help Egyesületet májusban sikerült bejegyeztetniük. Az első hivatalos bemutatkozásra meghívták több intézmény vezetőjét is, de az eseményt csak ketten tisztelték meg jelenlétükkel.

Dr. Antal Álmos, a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház orvosigazgatója szóvá tette: a romák tekintetében torz a kommunikáció, ami agresszivitáshoz vezet, de ahol odafigyelnek, ott lehet eredményt elérni. Elvárja a kórház személyzetétől, hogy megkülönböztetés nélkül lássanak el mindenkit, és szerinte ez jó hatással van a cigány páciensek kórházon belüli viselkedésére, ami az utóbbi időben pozitívan változott. A kórházigazgató szóvá tette, hogy szükséges az intézmények szemléletváltása, a romák is hasznosak lehetnének a munkaerőpiacon, persze ehhez tanulniuk kellene, legalább a nyolc osztályt elvégezniük. Lehetnének akár beteggondozók is, életcélt kell nekik adni, közelebb hozni a városhoz, cselekedni, amíg nem késő, amíg a jelenség gyógyítható – mondotta.

Az Őrkő nagy változásokon ment át, jelenleg átjárható és átlátható, és bár a munkaerőpiacon munkaerőhiány van, a roma negyedben munkanélküliekből van több – mondta Kelemen Tibor, a megyei munkaerő-foglalkoztatási igazgatóság vezetője. Az általa irányított intézmény nyilvántartásában szereplő 3700 háromszéki munkakeresőből 2200 cigány származású, s bár a közösségből sokan külföldön dolgoznak, azok maradnak itthon, akiket segíteni kell – hangsúlyozta Kelemen. Szerinte a romáknak tudatosan kell hozzáállniuk saját felemelkedésükhöz, a munkaerő-foglalkoztatási hivatal csak azoknak tud segíteni, akik maguk is tesznek ezért.

A Speed Help csapatának szociálpedagógusa az Őrkőn tartott gyermekfoglalkozásokról számolt be. Kedves Szabolcs Hunor Szabó Annamáriával az iskolában tanult ismeretek elmélyítése mellett az egészséges életmódra, viselkedési szabályokra tanítja a gyermekeket a közösségi házban tartott délutáni programokon. A 13–22 év közöttiekkel Fekete Lovas Zsolt színművész foglalkozik, aki szerint a legfontosabb, hogy a fiatalok megismerjék saját képességeiket, és merjenek kiállni álmaikért, akik pedig kimaradtak az iskolából, azok térjenek vissza a tanuláshoz, legyenek kreatívak, önállóak. A pályázatfigyelésért, pályázatok összeállításáért Oláh Kata felel, aki hisz abban, hogy a fiatalok itthon is boldogulhatnak, az intézményekkel való kapcsolattartás Majláth Szabó Attila feladata.