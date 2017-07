Ha az október 1-jei függetlenségi népszavazáson a többség a Spanyolországtól való elszakadásra szavaz, Katalónia 48 órán belül egyoldalúan kinyilvánítja függetlenségét – áll abban a törvényjavaslatban, amelyet tegnap mutatott be Barcelonában a Junts pel Sí (Együtt az igenért) katalán kormánypárt és a Népi Egység (CUP) baloldali nacionalista párt.

Amennyiben viszont a nemek kerülnek többségbe, vagyis elutasítják a katalán függetlenséget, új helyi választásokat írnának ki Katalóniában – közölte Gabriela Serra, a CUP parlamenti képviselője, hozzátéve, hogy a törvényjavaslat nem köti minimális részvételhez a népszavazás érvényességét, azaz annak eredményét mindenképpen érvényesnek tekintik.

„Ez a legfontosabb törvény, mert az állampolgárok kezébe teszi az ország jövőjét” – fogalmazott a tájékoztatón Jordi Turull, a Junts pel Sí frakcióvezetője az úgynevezett önrendelkezési népszavazási törvénnyel kapcsolatban.

A törvényjavaslat várhatóan augusztus végén kerül a katalán parlament elé.

A katalán kormány annak ellenére elkötelezett a népszavazás megrendezése mellett, hogy azt a spanyol alkotmánybíróság alkotmányellenesnek nyilvánította, és a spanyol törvényhozás többsége is elutasította.

A központi spanyol kormány szerint Katalónia azért sem rendezhet népszavazást a függetlenségről, mert az sérti a spanyol nép nemzeti szuverenitását, arról csak egy országos referendumon lehetne voksolni, amelyet viszont a katalán vezetés nem fogadott el.

A referendum október 1-jei megtartásával kapcsolatban hétfőn kétségeit fogalmazta meg a katalán kormány egyik tagja, Jordi Baiget tanácsos, akit „bizalomvesztés” miatt tegnap leváltott posztjáról Carles Puigdemont katalán elnök.

A katalán kormány megbízásából készült legutóbbi hivatalos közvélemény-kutatáson, március végén a megkérdezettek többsége, 48,5 százalék válaszolta azt, hogy nem támogatná a függetlenséget, míg 44,3 százalék nyilatkozott úgy, hogy az elszakadásra voksolna.

Rákérdeztek a népszavazás támogatottságára is. 50,3 százalék úgy vélte, referendumon kell megkérdezni az embereket a függetlenségről, még akkor is, ha a spanyol állam azt nem hagyja jóvá. 46 százalék viszont elutasította az egyoldalúan kiírt népszavazást.