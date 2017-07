Usakov előző nap az közölte, hogy Putyin és Trump a találkozón valószínűleg megvitatja Szíria és Ukrajna helyzetét. Ezt jelentette be a CNN amerikai hírtelevízió is amerikai kormányzati forrásokra hivatkozva. A CNN értesülései szerint Trump aligha veti fel az amerikai elnökválasztásba való beavatkozás kérdését, amivel Washington Moszkvát vádolja. Annak is kicsi a valószínűsége, hogy a találkozón az amerikai elnök az Oroszország elleni szankciók enyhítéséről tenne bejelentést – vélte az amerikai hírtelevízió.