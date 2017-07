Az új felállásban – és a lassan „meggyökeresedő” alapemberek mellett a csapat sokszor egészül ki egy-egy koncert erejéig – néhány éve indult el nagyobb gyakorisággal az együttes koncertsorozata. Nem csoda, hiszen a hakniból összeállt banda (a régi-új Szimpla tulajdonosa kérdezte a fiúkat, hogy tudnának-e hozni egy zenekart, így estére lett) évekig takaréklángon tartotta ötleteit. Ebben nem csupán a kezdet buktatói, hanem a tagok más elfoglaltságai is bizonyára sokat nyomtak a latba. A kisördög azonban az egyébként színészként, filmrendezőként, bábszínészként és persze más projektekben is zenészként működő tagokat nem hagyta nyugton. Így újabban a minden ízében sajátosan szórakoztató, az elektronikus és akusztikus hangzásokat, na meg a különböző zenei stílusokat és műfajokat szerencsésen elegyítő, vizuálisan is jól felépített koncertek egyre fontosabbak lettek a zenekar számára. És – mi tagadás – a közönség, na meg a szakma számára is, így sorra töltik meg a klubokat, s a koncert- és fesztiválszervezők, a menedzserek is felfigyeltek a bandára.

A balkán-teatro-disco stílus, ahogyan saját megjelenéseiket nevezték a fiúk, a legkülönbözőbb műfajú fesztiválokra is „alkalmassá tette” a csapatot, így mostanában elég sűrű lett a koncertprogramjuk. S mert az építkezésből nem maradhat ki a virtuális tér, így egy fél éve megszületett az első, a napokban pedig a második klipjük – tele ötlettel és jó hangulattal. A Fekete ember és a Bélavagyok (így, egyben) több tízezres megjelenítést tudhat magáénak, és nem mellesleg igazi helyi kulturális termék.

Hogy mivel készül a napra pontosan időzített születésnapi bulira a sZempöl, arról túl sokat nem árultak el. De bizonyára lesz emlékezés, hiszen régi tagokat is meghívtak – többek között Bakk-Dávid László és Kovács Sándor Hunor lesz itt –, de a már védjegyként működő zene és látvány, a közös pálinkázás, na meg a meglepetések sem maradnak el. Ezt ígérik az együttes tagjai, Bocsárdi Magor: ének, hegedű, trombita; Ferencz Áron: dob, ütős hangszerek; Gáspár Álmos: gitár, doromb; Kónya-Ütő Bence (küb_beat): elektronika, sampler, billentyűk, vokál; Páll-Gecse Ákos (Beast): scratch, hangeffektek, vokál; Vitályos Lehel: basszusgitár; Bitai Csanád: mix; Rancz András: visual, mapping, fények.