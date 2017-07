Erdélyben is beindult a fesztiválszezon, alig zárult vasárnap a torockói Double Rise, csütörtökön Marosvásárhelyen kezdődik a VIBE, ahol négy zenei helyszín és több mint 50 fellépő várja a fesztiválozókat. Július 6–9. között a Maros-part éjjel a bulizás, nappal pedig a tudománynépszerűsítés helyszíne: a Kompgyár nevű, hazai előadóknak szánt koncertzóna átváltozik nappalra nyári egyetemmé, az ingyenes VIBE Koli helyszínévé. Gyereksarok, társasjátékok, zsonglőrleckék és rengeteg izgalmas előadás várja a Maros-partra látogatókat, ráadásul a fesztivál területén egy vidámpark is épült. A szervezők bejelentették, a VIBE-on a Sziget Fesztiválon is használatos legkorszerűbb fizetési eszközzel, a Festipay érintésmentes kártyáival vásárolhatunk majd.



A VIBE-ot joggal emlegetik Erdély legszínesebb fesztiváljaként, hiszen óriási programkínálatot készítettek elő a Maros-partra látogatóknak – írják közleményükben a szervezők. A fellépők között vannak nagy külföldi nevek (Borgore, Pendulum dj set), különböző zenei stílust képviselő magyarországi fellépők (Wellhello, Akkezdet Phiai, Belga, Intim Torna Illegál, Margaret Island vagy éppen Sterbinszky), a zenei felhozatalnak pedig több mint felét erdélyi előadók képezik: összesen 30 hazai együttes, lemezlovas és producer lép fel a VIBE Fesztivál színpadjain.

Az erdélyiek a nagyszínpadon (Magneta Stage), a kisszínpadon (Yellow Stage) és a bulisátorban (Blue Arena) is helyet kaptak, de legtöbben külön nekik berendezett térben, a Kompgyárban lépnek fel, ezen a helyszínen csak hazai dj-ket és producereket látunk és hallunk. A Kompgyár nappal sem lesz üres: a koncertek helyét izgalmas panelbeszélgetések, kreatív írás vagy fotós workshopok, karriertanácsadás, zenés slam produkció, közéleti és tudománynépszerűsítő előadások, valamint több kiállítás veszi át, hiszen ideköltözik a VIBE Koli nyári egyetem. Lesznek élménypedagógiai játékok, élő szobrok, társasjátékok is.

A csütörtökön startoló VIBE-on a Sziget Fesztiválon is használatos legkorszerűbb fizetési eszközzel, a Festipay érintésmentes kártyáival lehet vásárolni. A kártyák a fesztivál területén kiválthatóak, és több kártyafeltöltő ponton készpénzzel és bankkártyával is fel lehet tölteni. A kártyán levő összeget minden tranzakció után ellenőrizhetjük, és ha szükséges, az utolsó fizetés össze­gét vissza is igényelhetjük az eladótól. Ráadásul a Festipay alkalmazásának köszönhetően nyomon követhetjük, mennyi pénzt költöttünk, és így könnyen számon tarthatjuk kiadásainkat.