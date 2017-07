Előző írásunk

Erdélyben is beindult a fesztiválszezon, alig zárult vasárnap a torockói Double Rise, csütörtökön Marosvásárhelyen kezdődik a VIBE, ahol négy zenei helyszín és több mint 50 fellépő várja a fesztiválozókat. Július 6–9. között a Maros-part éjjel a bulizás, nappal pedig a tudománynépszerűsítés helyszíne: a Kompgyár nevű, hazai előadóknak szánt koncertzóna átváltozik nappalra nyári egyetemmé, az ingyenes VIBE Koli helyszínévé. Gyereksarok, társasjátékok, zsonglőrleckék és rengeteg izgalmas előadás várja a Maros-partra látogatókat, ráadásul a fesztivál területén egy vidámpark is épült. A szervezők bejelentették, a VIBE-on a Sziget Fesztiválon is használatos legkorszerűbb fizetési eszközzel, a Festipay érintésmentes kártyáival vásárolhatunk majd.