– Hogyan lehet megszervezni egy ilyen méretű motorostalálkozót?

– Én csak egyike vagyok a sok szervezőnek, valójában az Erdélyben működő öt motorosklub, a marosvásárhelyi Auld Cut MC, a kézdivásárhelyi Flagellum Dei MC, a székelyudvarhelyi Independent Eagles MC, a kászoni KMB Motors MC és a csíkszeredai Rebel Wolves MC közös erővel létrehozott fesztiválja. Itt nincs főszervező, csak szervezők vannak, mindenki, aki ezt vállalta, tudja, és teszi a dolgát gond nélkül.

– Honnan jött az ötlet, hogy Székelyföldi Jótékonysági Motorostalálkozót szervezzetek?

– Mindig is léteztek Székelyföldön motorosklubok, mivel jó viszonyt ápoltunk egymással, kialakult egy szövetség, amely a Székely Motoros Összefogás néven ismert. Voltak kisebb rendezvényei minden klubnak, de aztán arra gondoltunk, hogy összefogunk, és próbálunk valami nagyobb eseményt összehozni, ami kiemelkedik majd.

– Mennyire látogatják határon túli motorosok a fesztivált?

– Nagyon jó kapcsolataink vannak, évről évre többen jönnek ide, igaz, teszünk is érte: mi is ott vagyunk, ahová meghívnak, így bennünket is megtisztelnek. Ez kétirányú út, nem lehet csak egyik felé járni, kölcsönös a barátság, ami nagyon jó, hiszen erősíti a kapcsolatot az anyaországgal és más elcsatolt területekkel is, Kárpátaljával, Délvidékkel, Felvidékkel. Természetesen van ennek nemzeti öntudatról szóló része is, de elsősorban tudni kell, hogy a motorosok életformája sajátos, amit nem muszáj szeretni, de szerintem meg kell érteni, el kell fogadni.

– Mitől sajátos egy motoros élete?

– Motoros lehet bárki, de MC-tagként egy klubhoz tartozni életérzés, nálunk a legfontosabb a tisztelet és a becsület. Maguktól választódnak ki azok az emberek, akik ide tartoznak. Nagyon sokat mozgunk, rengeteget utazunk mindenfelé, aki nem így gondolkodik, az nem tud velünk lépést tartani.

– Jótékonysági fesztiválról lévén szó, kinek ajánljátok fel a rendezvény bevételét?

– Tavaly a csíkszeredai motorosklub kapta, majd személyesen vittük el és adtuk át egy helyi rászorulónak. Idén ez az összeg a marosvásárhelyi klubnak jár, és ők döntik majd el, hogy a környéken kinek ajánlják fel a támogatást.

– Erdélyben utoljára két évvel ezelőtt szintén itt lépett fel az Ossián, idén is ez a helyszín első székelyföldi megállójuk. Van ennek különösebb oka?

– Szerintem nincs. Őszinte emberek, és őszinte emberek közé jönnek, ezt szeretik és érzik, ennyivel többek vagyunk.

Huszár Szilamér