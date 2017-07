Online már hétfőtől lehet jelentkezni a Sugás Race ötödik kiírására, amely ezúttal is két viadalból – egy hegyi futó- és egy MTB-versenyből – áll. A megmérettetéseknek hagyományosan Sugásfürdő és környéke ad otthont.



A rendező CovAlpin közlése alapján ettől az évtől a Sugás Race két versenyét – a Sugás TrailRun Race és a Sugás MTB Race – két különálló eseményként kezelik, s csupán a szervező csapat lesz ugyanaz. Elmondásuk szerint öt fokban szaladni nem jelent különösebb gondot, ám a biciklizés némi akadályba ütközik. Ott vannak továbbá a szervezési, az önkéntesek toborzásával kapcsolatos problémák és az időjárás okozta gondok is.

Ennek tükrében az első esemény a Sugás MTB Race lesz, amelyet augusztus 26-án (szombat) tartanák. A viadalt két távon – 36 km és 62 km – szerveznék meg, a megmérettetés pedig átlagos tapasztalattal rendelkező bringásoknak szól. A Sugás TraiRun Race-t október 14-re (szombat) ütemezték be három távon (8, 17, valamint 27 km). A szervezők a kezdőkre is gondoltak, hiszen a 8 km pályát számukra alakítják ki.

További információkért (szabályzat, pályák, díjak) és nevezni látogassák meg az esemény hivatalos portálját, a www.sugasrace.ro oldalt. (t)