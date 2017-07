Hosszú Katinka bejelentette, hogy 30 úszó, köztük 15 olimpiai bajnok részvételével megalakul a Profi Úszók Világszövetsége, a GAPS (Global Association of Professional Swimmers), amelyben minden kontinens képviselteti magát.



A háromszoros olimpiai bajnok magyar sportoló Facebook-oldalán azt írta, hogy az elmúlt két hétben megtanulta, ennyi idő alatt a versenyek, a pályafutások mellett egy egész sportág is új irányt vehet.

„Végtelenül büszkék vagyunk rá, hogy ma bejelenthetjük: több mint 30 úszó, köztük 15 olimpiai bajnok részvételével megalakul a Profi Úszók Világszövetsége, a GAPS (Global Association of Professional Swimmers), amelyben az első pillanattól kezdve minden egyes kontinens képviselteti magát” – áll a közleményben.

Hosszú Katinka korábban nyílt levélben bírálta a FINA (Nemzetközi Úszószövetség) döntéseit és működését. A nyílt levél alapján az újonnan létrehozott szervezet célja nem lehet más, mint az úszók érdekképviselete és az, hogy belelássanak a szövetség működésébe. Posztjában kiemeli, fontos, hogy végre az úszók is hallassák hangjukat, és szeretné, ha a FINA ezután egyenrangú félként tekintene a GAPS-re.

A kezdeményezéshez már harminc profi úszó csatlakozott, köztük olyan nagy nevek, olimpiai bajnokok, mint Adam Peaty, Sarah Sjöström, Kosuke Hagino vagy az ausztrál testvérpár, Bronte és Cate Campbell.