Jorge Mendes jelenleg a világ legsikeresebb játékosügynöke a futballvilágban. Talán egy-két kivételt leszámítva napjaink labdarúgásának legjobbjait képviseli. A spanyol As sportnapilap összeállított a portugál képviseltjeiből egy csapatot, amely ellen jó eséllyel a legerősebb gárdák is keményen megizzadnának.



Jorge Mendes csapata így nézne ki az As listája alapján: De Gea (Manchester United)–Garay (Valencia), Otamendi (Manchester City), F. Coentrao (Real Madrid/Sporting)–Bernardo Silva (Manchester City), André Gomes (Barcelona), James Rodríguez (Real Madrid), Di Maria (PSG)–Falcao (Monaco), Diego Costa (Chelsea), C. Ronaldo (Real Madrid).

A képzeletbeli cserepad sem lenne gyenge: André Silva (Milan), Ederson (Manchester City), Nélson Semedo (Benfica), Pizzi (Benfica), Mangala (Manchester City), Quaresma (Besiktas), Pepe (Besiktas).

Talán nem túlzás, hogy ilyen felhozatallal a világ bármelyik bajnokságát meg lehetne nyerni, főként, ha azt is hozzátesszük, hogy José Mourinho szintén Jorge Mendes ügynökségéhez, a Gestifute-hoz tartozik.