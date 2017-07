Mindannyian, akik házasságban élünk, tudjuk, tapasztaljuk, ahhoz, hogy igazán boldogok legyünk a házastársi kapcsolatunkban, sok minden szükséges, de leginkább talán elköteleződés a társunk, a kapcsolat mellett, annak a vágynak a naponkénti ébrentartása, hogy elsősorban a társunkat szeretnénk boldoggá tenni, az ő javát akarjuk keresni.

Nemrég olvastam egy újságcikket annak kapcsán, hogy egy férfinak úgy sikerült megmentenie kátyúba jutott házasságát, hogy elhatározta: naponta megkérdezi a feleségétől, miként tehetné jobbá a napját, majd megpróbálja azt teljesíteni. Feleségének ellenállása, közömbössége ellenére tette ezt mindaddig, míg a köztük levő ellentétek elsimultak, a falak leomlottak, és újra tudtak beszélgetni egymással. Évekig gyakorolva ezt, a kettejük közti különbségek erősségekké váltak, és megtanulták, hogyan viseljék gondját a másiknak.

Azt gondolom, ez sok házaspár számára segítséget, megoldást jelenthet a nehéz pillanatokban – legalábbis érdemes lenne kipróbálni. Csupán egy döntésre van szükség, aztán kitartásra, hogy naponta megkérdezzük a társunktól: „Mit tehetek ma azért, hogy szebb legyen a napod?” Ha már tudjuk a választ, fontos, hogy teljesítsük is a kérését. Személyes tapasztalatommal tanúsíthatom, hogy ennek a „gyakorlatnak” nagyon jó gyümölcsei lesznek, lehetnek a házasságra nézve.

Emellett természetesen, még sok mindent tehetünk azért, hogy társunk valóban boldog legyen mellettünk, hogy szebb, gazdagabb legyen a napja.

Férfiak, figyelem! Ha azt látják, hogy feleségük már nagyon fáradt, elnyűtt, vállalják át tőle az esti mosogatást vagy a gyermekek fektetését. Félre kell tenni a fáradtságot, a kedvetlenséget. A feleségek rendkívül hálásak lesznek érte! Lepjék meg feleségeiket apró figyelmességekkel: egy szál virág, egy gyengéd ölelés, egy soron kívüli puszi, egy finom csoki, egy romantikus vacsora mindig jól jön. Ezáltal kifejezhetik szeretetüket, megbecsülésüket.

Hasonlóképpen, kedves feleségek! Ahelyett, hogy szemrehányásokkal, kritikákkal illetnék társukat, ezzel is aláásva férjük önbizalmát, lepjék meg kedvenc ételükkel, italukkal, készítsenek számára egy jó meleg fürdőt, egy jó hátmasszírozásnak is nagyon fog örülni. Mondják el, hogy mennyi­re hálásak azért, hogy dolgoznak a család jólétéért! Ha pedig valamiben segítségre lenne szükségük, a híres női megérzésekre támaszkodva próbálják megtalálni annak a módját, hogy közelebb kerüljenek férjükhez.

Összegezve: a boldog házasság „titkai” tulajdonképpen nem is titkok, ahogyan mi azt emlegetni szoktuk. Egyszerűen csak önzetlenségről, egymásra figyelésről, beleérzési képességről, tapintatról, elköteleződésről szólnak, amelyek segítségével megtalálhatjuk naponta annak a módját, hogy kapcsolatainkban felismerjük a felmerülő buktatókat, és azokat kellő leleményességgel, kitartással és szeretettel mielőbb eltávolítsuk.

Kertész Mária